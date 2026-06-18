Las Tres Xemeneies de Sant Adrià acogerán una exposición de 4.000 m² sobre arquitectura

Del 28 de junio al 12 de julio se celebrará el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA, y habrá actividades gratuitas y abiertas a todo el mundo

Barcelona acogerá uno de los mayores encuentros globales dedicados a la arquitectura en un punto del litoral en plena reforma. Justo al lado de donde se celebran algunos de los festivales más importantes de la temporada, también tendrá lugar uno de los eventos de arquitectura más grandes del mundo: el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA (Unión Internacional de Arquitectos), que será del 28 de junio al 2 de julio.

Durante estos días, más de 10.000 participantes y 250 ponentes de todo el mundo se reunirán en ocho escenarios con más de 100 sesiones plenarias, ponencias, debates, foros abiertos, talleres, presentaciones de investigación y celebraciones públicas que tratarán, desde diversos enfoques, cómo se construye el mundo (literalmente).

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La exposición central de 4.000 metros cuadrados y los setenta itinerarios arquitectónicos se ubicarán a lo largo del frente marítimo mediterráneo, y ocuparán el espacio que va desde la sala de turbinas de les Tres Xemeneies hasta grandes equipamientos cívicos de la zona. Y si te interesa la arquitectura y quieres un anticipo del congreso, estás de suerte, ya que se ofrecen diversas actividades gratuitas.

Actividades gratuitas y abiertas a todo el mundo del Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA 2026

Algunos de los expertos internacionales del congreso ofrecerán 12 conferencias públicas en les Tres Xemeneies del Besòs de 19 a 21 h. Serán totalmente gratuitas y no hará falta tener entrada al congreso para poder asistir:

24 de junio : Bangkok Tokyo Architecture, Common Accounts, TEN y Design Earth

25 de junio : Nuno Melo Sousa, Nicolas Dorval-Bory, BeAr e Ibiye Camp

26 de junio: Plan Común, Mio Tsuneyama y Fuminori Nousaku, Simulaa y Assemble

En Barcelona hay muchas más actividades gratuitas estos días, para no perderte ninguna, puedes echar un vistazo a nuestra lista.