L'Eixample gana una plaza de 8.000 metros cuadrados con un gran paseo y zonas verdes

Se prevé que las obras terminen en mayo de 2027, y hasta entonces habrá afectaciones al tráfico

Barcelona no entra en el ranking de las ciudades más caminables del mundo, pero va por buen camino. Los espacios verdes y las zonas sin coches han aumentado durante los últimos años y, ahora, la ciudad tendrá una nueva plaza en la avenida de Roma, justo delante del conocido Edifici Estel.

Está previsto que las obras duren un año aproximadamente y que terminen en mayo de 2027. La construcción de este nuevo espacio afectará a la movilidad de los vehículos de la zona, pero se mantendrá un carril de servicio en el lado norte.

¿Cómo será la nueva plaza?

Pues tendrá ni más ni menos que 8.000 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, es lo que mide el terreno de juego del Camp Nou (¡no el estadio entero, el césped!). La nueva zona peatonal se convertirá en un gran pulmón verde donde, además, se renovarán los pavimentos y se instalará nuevo mobiliario urbano.

Ajuntament de Barcelona Avenida Roma antes de las obras

El proyecto de la plaza no es nuevo, ya que da continuidad a dos tramos que se han construido durante los últimos años. Esta transformación se extenderá progresivamente hasta llegar a la plaza de los Països Catalans.

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