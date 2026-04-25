Esta es la mejor ciudad del mundo para caminar en 2026 según una encuesta a 24.000 urbanitas

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Más del 90 por ciento de los residentes de este centro neurálgico dijeron cosas positivas sobre la localidad
La única cosa mejor que una ciudad con espacios culturales de vanguardia, pistas de baile increíbles, una comida deliciosa y paisajes exuberantes es aquella en la que explorar todo esto es tan fácil como dar un paseo por el parque. Y no lo decimos solo en sentido figurado. La facilidad para ir a pie es uno de los atributos clave de cualquier gran ciudad; por eso, como parte de la encuesta anual de ciudades de Time Out, pedimos a los residentes que puntuaran lo fácil que es recorrer su ciudad natal caminando.
Mientras que Melbourne fue coronada como la mejor ciudad del mundo en general en la lista Time Out’s Best Cities de este año, la capital de Corea del Sur, Seúl, encabezó el ranking de caminabilidad. Al preguntarles cómo puntuarían la facilidad para moverse a pie por su ciudad, un impresionante 93 % de los encuestados respondió que era "buena" o "increíble".
Es cierto que el top 10 incluye muchas ciudades pequeñas - Copenhague, Oslo, Estocolmo y Helsinki, por citar algunas-, pero la puntuación de Seúl se debe a su infraestructura para peatones y a la seguridad.
El río Cheonggyecheon es un curso de agua de 10 kilómetros en el centro de Seúl que está flanqueado por un paseo limpio y bien planificado que no solo pasa por muchas estaciones de metro, sino que también conecta algunas de las principales atracciones de la ciudad. Por otro lado, el Seoullo 7017 es un parque elevado de 1.074 metros de longitud construido sobre una antigua autopista urbana.
En segunda posición, separada de Seúl por solo 0,08 puntos porcentuales, encontramos una capital bastante más pintoresca: Edimburgo. La ciudad escocesa también obtuvo un índice de aprobación del 93 % cuando preguntamos a los locales sobre su facilidad para caminar.
La sólida posición de Edimburgo como un buen lugar para desplazarse a pie puede parecer un poco extraña, teniendo en cuenta sus calles empedradas y sus pronunciadas pendientes, pero caminar es precisamente lo que muchos visitantes vienen a hacer: desde subir hasta Arthur’s Seat hasta lo alto de Calton Hill. Además, puntos de referencia emblemáticos como la Ciudad Vieja (Old Town), el Castillo de Edimburgo y las Galerías Nacionales de Escocia están todos a una distancia cómoda para recorrerlos a pie unos de otros.
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