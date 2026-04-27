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Los 10 puestos de trabajo mejor pagados de Barcelona

¿Buscas trabajo? Pues te interesa echar un vistazo a esta lista, con salarios anuales que llegan a los 115.000 euros

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
ordinador
Foto: Shutterstock
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Los precios en Barcelona suben, pero los salarios no tanto. Aun así, hay puestos de trabajo en la ciudad con sueldos que llegan a los 115.000 euros anuales. El Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad ha determinado cuáles son los 10 puestos de trabajo mejor pagados de Barcelona, así que ya puedes abrir LinkedIn para ver si hay alguna vacante de las siguientes posiciones.

El informe de Randstad analiza los datos de 14 sectores profesionales y cerca de 400 puestos de trabajo diferentes. Para elegir los 10 perfiles sénior mejor pagados, se han tenido en cuenta profesionales con más de seis años de experiencia y se ha tomado el sueldo más alto que se puede llegar a cobrar en cada posición.

Estas cifras representan el total de lo que cobra el trabajador (sueldo bruto anual, variables y otros beneficios). Cabe destacar que la lista solo incluye puestos de trabajo técnicos o especializados: se han excluido expresamente los cargos directivos o jefes de equipo.

La lista de los 10 puestos de trabajo mejor pagados de Barcelona 

  1. Technical Lead (Sector IT): Lidera la estrategia tecnológica, la arquitectura de software y la gestión del equipo de desarrollo. 89.000 – 115.000 euros.

  2. Jefe de planta (Industrial): Supervisa toda la operativa de la fábrica, la producción y la optimización de costes. 78.000 – 110.000 euros.

  3. Compliance Officer (Legal y Regulatorio): Garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas para prevenir riesgos legales en la empresa. 60.000 – 100.000 euros.

  4. Auditor (Banca, Seguros y Consultoría): Verifica la transparencia financiera y el control interno de las organizaciones. 60.000 – 99.000 euros.

  5. Consultor (Banca, Seguros y Consultoría): Analiza y define planes de mejora y transformación para entidades financieras o consultoras. 60.000 – 99.000 euros.

  6. Jefe de proyecto (Ingeniería): Coordina los recursos, plazos y equipos multidisciplinarios para ejecutar proyectos técnicos. 56.000 – 92.000 euros.

  7. Site Reliability Engineer (SRE) (Tecnología): Asegura la estabilidad, escalabilidad y funcionamiento ininterrumpido de los sistemas digitales. 71.000 – 91.000 euros.

  8. Key Account Manager (KAM) (Ingeniería): Gestiona los clientes más estratégicos y busca nuevas oportunidades de negocio técnico. 60.000 – 85.000 euros.

  9. Product Manager (Digital y E-commerce): Define la evolución del producto digital para alinearlo con el usuario y el mercado. 63.000 – 74.000 euros.

  10. Actuario (Sector Asegurador): Analiza riesgos y crea modelos matemáticos para determinar la viabilidad de los seguros. 58.000 – 74.000 euros. 

Si no puedes conseguir ninguno de estos trabajos, no sufras: te proponemos planes y conciertos gratuitos para cuidar el bolsillo.

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