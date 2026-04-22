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Más de 500 camisetas de fútbol vintage llegan a Barcelona con El Clásico Pop-Up del 8 al 10 de mayo

Real Vintage Football acogerá este evento de entrada gratuita con ropa del Barça desde 30 euros

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Real Vintage Football
Joel Jaggar | Real Vintage Football
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El Clásico Pop-Up llega a Barcelona el mismo fin de semana del esperado cara a cara entre el Barça y el Madrid. El próximo 10 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en un partido que podría ser decisivo para el desenlace de la Liga y donde, además, los azulgranas lucirán el logotipo de una conocida artista pop en la camiseta.

En concreto, el evento pop-up tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la tienda Real Vintage Football, situada en la calle del Pintor Fortuny, 30, en Ciutat Vella. El viernes, el horario del Pop-Up será de 12 h a 21 h, y sábado y domingo, de 11 h a 20 h. Además, debes saber que la entrada es gratuita.

¿Qué podrás encontrar en El Clásico Pop-Up?

Pues podrás descubrir cientos de camisetas vintage auténticas del Barça, el Madrid y muchos otros equipos, con piezas para todos los bolsillos: desde prendas a partir de 30 € hasta auténticas joyas de coleccionista. También habrá souvenirs vintage de fútbol y una zona para jugar al videojuego PES 6 gratuitamente.

En este Pop-Up habrá piezas de cuatro marcas internacionales de referencia dentro del fútbol vintage: 90BXL, Stunner, A Store Like 94 y la misma Real Vintage Football.

La inauguración será el viernes 8 de mayo a partir de las 18 h, con cerveza gratis para los asistentes.

Si no sabes dónde comprar ropa vintage, puedes echar un vistazo a nuestra lista de los mejores mercados de ropa de segunda mano en Barcelona.

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