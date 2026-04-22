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Real Vintage Football acogerá este evento de entrada gratuita con ropa del Barça desde 30 euros
El Clásico Pop-Up llega a Barcelona el mismo fin de semana del esperado cara a cara entre el Barça y el Madrid. El próximo 10 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en un partido que podría ser decisivo para el desenlace de la Liga y donde, además, los azulgranas lucirán el logotipo de una conocida artista pop en la camiseta.
En concreto, el evento pop-up tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la tienda Real Vintage Football, situada en la calle del Pintor Fortuny, 30, en Ciutat Vella. El viernes, el horario del Pop-Up será de 12 h a 21 h, y sábado y domingo, de 11 h a 20 h. Además, debes saber que la entrada es gratuita.
Pues podrás descubrir cientos de camisetas vintage auténticas del Barça, el Madrid y muchos otros equipos, con piezas para todos los bolsillos: desde prendas a partir de 30 € hasta auténticas joyas de coleccionista. También habrá souvenirs vintage de fútbol y una zona para jugar al videojuego PES 6 gratuitamente.
En este Pop-Up habrá piezas de cuatro marcas internacionales de referencia dentro del fútbol vintage: 90BXL, Stunner, A Store Like 94 y la misma Real Vintage Football.
La inauguración será el viernes 8 de mayo a partir de las 18 h, con cerveza gratis para los asistentes.
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