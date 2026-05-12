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Messi compra unas lujosas galerías comerciales de la zona alta de Barcelona

El futbolista argentino dará una nueva vida a las galerías Via Wagner, después de más de 30 años cerradas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Reforma galeries Via Wagner
IG (@ouagroup) | Reforma galeries Via Wagner
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Leo Messi no está en Barcelona en cuerpo, pero quizás lo está un poco en alma. O, concretamente, en propiedades. El futbolista argentino ha comprado las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona, por 11,5 millones de euros, según ha informado investing.com.

Esta nueva adquisición se suma a las recientes compras de Messi en Cataluña, ya que en abril compró la UE Cornellà, un club de quinta categoría del fútbol.

La compra se ha llevado a cabo a través de la socimi Edificio Rostower, que es propiedad del futbolista. Esta también es propietaria de MiM Hotels, que tiene establecimientos en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, y los restaurantes Hincha, gestionados por el chef Nandu Jubany.

La segunda vida de las galerías Via Wagner

Con Leo Messi como nuevo propietario, se prevé una reforma integral del edificio que posteriormente se destinará al mercado de alquiler.

Con esta compra, Messi se une a otras caras conocidas de este deporte con un pie en este negocio, como Aitana Bonmatí con su empresa XIV Legacy, que se dedica al sector inmobiliario.

Para estar al día de la actualidad de la ciudad, puedes echar un vistazo a nuestra lista de actividades para hacer en mayo en Barcelona.

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