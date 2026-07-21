Naim SK, cantante de 'En Mohamed ha matat el Patufet': "Me dicen que les estoy arruinando la infancia y que me meta con mi cultura"

El joven artista de origen marroquí, que se ha hecho viral con versiones del cancionero infantil catalán, llevará su humor antirracista a la Sala Apolo

"El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí". Este es solo un ejemplo de lo que ha hecho Naim SK con el cancionero tradicional infantil catalán: combinarlo con un mensaje antirracista humorístico y llevarlo a la pista de baile. Ahora, tras petarlo en TikTok, ha publicado en las plataformas En Joan petit ja no balla (con Kelly Isaiah), El cargol ja no treu banya, En Mohamed ha matat el Patufet, Plou i fa sol, les bruixes ballen dembow y Som joves catalans. Además, las presentará en directo el 10 de marzo de 2027 en la Sala Apolo.

Al principio hacías contenido en castellano. ¿Cuándo cambias al catalán es cuando notas que tiene mucha más tracción y mejor acogida?

Teníamos bastante público en castellano, pero decidimos hacer también algo para el público catalán. Como entre los colegas siempre hablábamos catalán, dijimos: "¿Por qué no intentamos hacer estas canciones, les damos la vuelta y llegamos al público catalán? Igual es una cagada, pero igual es algo bueno". Y ha acabado siendo bastante bueno.

¿Notaste un cambio muy grande en cuanto a acogida?

Sí, se nota mucho, hay bastante diferencia. No quiero decir que el público que escucha música en castellano sea mal público, pero el público catalán es mucho más familiar, está mucho más por ti, te apoya, te anima a sacar las canciones y a hacer contenido.

Los catalanes siempre estamos muy contentos de que alguien haga contenido en catalán.

Sí, yo pienso que la gente está contenta de escucharme, porque no es lo que se ve cada día. [Lo que hago] es muy original, no lo ha hecho nadie que yo haya visto, y viniendo de una persona de origen marroquí, llama mucho más la atención.

¿Te pasa que se dirijan a ti en castellano, aunque tu lengua sea el catalán?

Sí, trabajo como vigilante de seguridad. Yo siempre hablo en catalán cuando trabajo y más en la zona de Vic, donde todo es catalán, pero me han venido a hablar en castellano y se les notaba el acento catalán. Yo les hablaba en catalán, pero ellos no... como si no lo aceptaran. Había gente que sí, obviamente, pero había gente que no. Y como seguían hablando en castellano, yo pensaba: "Bueno, pues yo te contesto en catalán y si quieres contestar bien y si no también".

Somos colegas de toda la vida y son canciones de nuestra infancia, son las canciones con las que hemos crecido

¿Qué dirías a esa gente que habla en castellano porque cree que la persona a la que se está dirigiendo es de otro país?

Yo pienso que es la costumbre, lo que les han metido en la cabeza. Yo siempre intento dirigirme de la forma que le parezca más cómoda a la otra persona. A mi madre, por ejemplo, le es más cómodo en castellano, porque vino de Andalucía y se identifica con el castellano. Pero a ella le hablas catalán y lo entiende perfectamente. Yo le hablo catalán, ella me contesta en castellano y nos entendemos perfectamente.

¿De dónde vino la idea de adaptar canciones infantiles catalanas?

Piensa que estas canciones también son nuestra infancia. Con los del coche, los que hacen las canciones conmigo, hemos crecido todos juntos. Somos colegas de toda la vida y son canciones de nuestra infancia, desde la guardería. Son las canciones con las que hemos crecido y decidimos darles este giro.

Las habéis convertido en hits, ¿quizás porque ya lo eran? Si han perdurado tantos años será por algo.

Piensa que no son canciones bailables, son canciones que se pueden usar incluso como nanas. Decidimos darles otro ritmo y otro sonido; de manera que podían gustar mucho o bien podía haber gente que dijera que les estoy arruinando la infancia. Pero si os arruino la infancia, también es mi infancia, no hay mucha diferencia.

¿Cómo se responde a un comentario de odio? Si lo respondes con humor la persona se queda sin palabras

¿Ha habido gente que se lo ha tomado mal?

Sí, hay gente que se lo toma muy mal. El típico comentario es "nos estás arruinando la infancia" y sobre todo me dicen "no te metas con nuestra cultura, hazlo con tu cultura", ¿sabes? Y yo digo: "Pero también estoy tocando gente de mi cultura, por ejemplo, en Mohamed ha matat en Patufet". Ya estoy nombrando a una persona marroquí, musulmana o lo que sea, estoy mezclando culturas. Esa es la gracia: hay gente que se lo toma bien y hay gente que no.

Y además lo haces con autoparodia, ¿verdad? Te ríes de los estereotipos que ves en la calle y de las percepciones sesgadas de la gente.

Yo hago humor del racismo; la idea es hacer reír a la gente. ¿Cómo se responde a un comentario de odio? Si lo respondes con humor, la persona se queda sin palabras, pero si respondes de la misma manera, bajas a su nivel. Responder con humor es lo que te hace diferente de todo el mundo.

Foto: Lluïsa Viladoms Naim SK

¿Te sientes más humorista o cantante?

Tengo que confesar que, de pequeño, cuando quedábamos con los colegas en la biblioteca, nos poníamos en corro y yo empezaba a hacer un poco de teatro. El humor siempre me ha encantado, empecé haciendo vídeos de humor, un poco haciendo el loco. Pero la música siempre la he llevado en la sangre, es algo que pondría por encima de todo, la verdad.

¿Te podríamos ver haciendo stand-up o prefieres cantar?

Nunca se sabe, me encantaría combinar las dos cosas, porque me encanta reír, siempre estoy riendo. Y combinar estas dos cosas sería muy chulo. Ahora mismo, mi objetivo es seguir haciendo canciones humorísticas y también sacar temas serios para llegar a otro público al que le guste la música.

No está mal la Sala Apolo para empezar, ¿no?

Ángel, que es el propietario de una discoteca de Vic, me ayudó mucho cuando aún no había hecho ningún concierto. Canté dos fines de semana allí. Al principio no quería ni salir, estaba muy nervioso. Había como 800, casi 1.000 personas. Salí solo, me dije: "Lo hago, lo tengo que hacer ahora porque es el momento. Si no lo hago ahora, nunca lo haré". Y ahora, cerrar la Sala Apolo el 10 de marzo es increíble, es un sueño que no está al alcance de todo el mundo.

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Antes hablabas en plural, entiendo que te refieres a los amigos con los que haces música, con los que hacéis contenidos en el coche.

Hay mucha gente que me dice: "¿Ahora solo sales tú solo en las entrevistas, dónde están tus colegas que han estado contigo?". Y a mis colegas siempre los llevo conmigo. Vaya donde vaya, los llevo conmigo. Hoy no han podido venir porque están trabajando, no les puedo sacar del trabajo para venir. Tampoco es su objetivo subirse a un escenario, salir en la tele... Ellos tienen su sueño, tienen sus objetivos y están supercontentos conmigo. Cuando fui al Canet Rock me los llevé, al Cabró Rock también me los llevé y, vaya donde vaya, ellos siempre estarán conmigo. Y siempre habrán formado parte del proceso.

¿Cómo nos tenemos que imaginar el concierto del Apolo?

Estamos montando un equipo con dos bailarines, un batería y el productor. Y sobre la marcha iremos viendo qué podemos añadir y qué no. Si los colegas se animan a salir, sería superguay. Molaría verlos también con un micrófono haciendo los coros.





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