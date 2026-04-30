Olivia Rodrigo anuncia doble concierto en Barcelona en 2027: fechas, recinto y entradas

Amantes del pop: preparad el calendario. Olivia Rodrigo tocará en Barcelona los días 1 y 2 de mayo de 2027, en el Palau Sant Jordi, en su gira mundial The Unraveled Tour. Aún no ha salido su nuevo álbum, you seem pretty sad for a girl so in love: se lanzará el 12 de junio en plataformas, pero ya hemos podido ver hacia dónde nos llevará la cantante estadounidense con el estreno de drop dead, el primer sencillo del disco.

El videoclip, grabado en el Palacio de Versalles, es una oda a la visión femenina del amor, al hecho de estar enamorada del amor. Con un pijama y su guitarra eléctrica, como si fuera una adolescente en su habitación, salta y baila por este espacio histórico mientras relata cómo idealizó a un chico. Los rumores dicen que, tras la ruptura con su última pareja, el actor Louis Partridge, el álbum contará su historia: desde las mariposas en el estómago de los primeros días hasta el inevitable final.

La cantante lsaltó a la fama por los temas que compuso e interpretó para la serie de Disney Channel High School Musical: The Musical: The Series, pero lo que realmente la lanzó al estrellato fue su álbum debut, SOUR. Con temas como good 4 u, drivers license o brutal, perfiló a la perfección el dolor de las primeras rupturas, llevando al top 1 de las listas Billboard un estilo pop que se echaba de menos desde la época de Avril Lavigne, Katy Perry o los primeros álbumes de Taylor Swift. Con el álbum GUTS y éxitos como vampire, se reafirmó con una gira mundial que pasó por Barcelona en 2024.

¿Cuándo salen las entradas?

Las entradas salen a la venta el jueves 7 de mayo a las 12 h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. También habrá varias preventas: los titulares de American Express podrán acceder desde el martes 5 de mayo a las 12 h, y los fans que hayan reservado el nuevo álbum dispondrán de un acceso anticipado exclusivo. Además, Olivia Rodrigo volverá a ofrecer las Silver Star Tickets, un cupón limitado de entradas por unos 20 euros (más gastos) para hacer la gira más accesible.