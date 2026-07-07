Películas ilimitadas en los cines Texas con tarifa plana: así puedes conseguir tu bono anual

Los pases ya están a la venta, y solo este mes se pueden comprar a un precio reducido

Los Cinemes Texas son una buena opción para disfrutar del cine en catalán en Barcelona, ya que son las únicas salas de Barcelona donde todas las películas son en catalán (ya sea en versión original, dobladas o subtituladas al catalán). Ahora, además, ofrecen una única cuota para ver películas de forma ilimitada durante todo el año. Los abonos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de este enlace. El pase, que cuesta 120 euros (o 100 si se compra antes del 31 de julio, y 90 euros si ya eres abonado), también incluye ofertas y descuentos en otras entidades asociadas a los cines.

Estos bonos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de este enlace. El pase, que cuesta 120 euros (o 100 si se compra antes del 31 de julio, y 90 euros si ya eres abonado), también incluye ofertas y descuentos en otras entidades asociadas a los cines.

¿Cómo funciona el bono?

Hay instrucciones a tener en cuenta para utilizar el bono; no vale presentarse en la puerta de los cines y decir: "¡Yo quiero ver esta, entro a la sala!". Antes de nada, cabe remarcar que el uso de este bono es personal e intransferible, así como las entradas que se deriven de él.

Cinemes Texas Cinemes Texas

Los tickets se podrán reservar en la web, seleccionando la tarifa Bono Anual, y la entrada saldrá a 0 euros. Se podrán recoger en taquilla hasta 20 minutos antes del inicio de la sesión, y se tendrá que presentar el documento de identidad. Desde los Cinemes Texas insisten en que no se harán excepciones con esta norma.

Las entradas también se podrán adquirir directamente en taquilla con el bono anual, también hasta 20 minutos antes de que empiece la película y mostrando el DNI. Y muy importante: si el aforo de la sala está completo, no podrás conseguir tickets.

Si no te convence el bono anual, en los Cinemes Texas también te puedes hacer socio para obtener descuentos en las entradas y otras ofertas.

Aparte de ir al cine, hay muchos planes en Barcelona que no te puedes perder, aquí te dejamos unos cuantos.