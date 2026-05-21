Ramon Mirabet y Sara Roy, entre muchos otros, actúan gratis en el ciclo Parcs en Concert 2026

Desde finales de mayo hasta noviembre, los espacios naturales de las comarcas de Barcelona se llenarán de conciertos (con inscripción previa)

El próximo domingo 24 de mayo arranca una nueva edición de Parcs en concert, el ciclo de conciertos gratuitos que llevará la música a espacios naturales de las comarcas de Barcelona hasta noviembre.

La programación de esta edición convertirá jardines, plazas, castillos y equipamientos patrimoniales en escenarios al aire libre. Aunque no se paga entrada, los conciertos requieren inscripción previa a través de esta web. Además, los conciertos van acompañados de actividades como visitas guiadas o catas de vinos, entre otras.

Esta edición de Parcs en Concert 2026 ofrece un gran abanico de propuestas, ya que hay conciertos tanto de artistas emergentes como de trayectoria consolidada. Además, como novedad, el ciclo contará con varias propuestas de música clásica, que relevan al hasta ahora ciclo Òpera als Parcs.

La Diputación de Barcelona impulsa este proyecto, que contará con artistas destacados como Sara Roy, que llevará su música a Castellar del Vallès (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac) el 18 de julio; en otoño, será el turno de Alidé Sans, que actuará el 3 de octubre en Sant Jeroni de la Murtra (Badalona).

Para cerrar el ciclo, Ramon Mirabet se subirá al escenario de Castellet i la Gornal (Parc del Foix) el 17 de octubre, y Feliu Ventura actuará el 22 de noviembre en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú). Como propuestas originales, destacan Pol Batlle, con un concierto el día 6 de junio en El Brull, en pleno Parc Natural del Montseny, y las voces del Cor Aglepta, que llenarán de polifonía Vilanova de Sau el próximo 21 de noviembre.

Sara Roy Sara Roy

Lista completa de conciertos de Parcs en concert 2026

24 de mayo: Pehuenche & Edna Bravo , en los jardines del castillo de Montesquiu (Parque del Castillo de Montesquiu)

, en los jardines del castillo de Montesquiu (Parque del Castillo de Montesquiu) 6 de junio: Pol Batlle , en El Brull (Parque Natural del Montseny)

, en El Brull (Parque Natural del Montseny) 7 de junio: Elara Duo , en el recinto Torribera (Santa Coloma de Gramenet, Parque de la Serralada de Marina)

, en el recinto Torribera (Santa Coloma de Gramenet, Parque de la Serralada de Marina) 13 de junio: Lecocq , en Moja (Parque de Olèrdola)

, en Moja (Parque de Olèrdola) 11 de julio: Kris Tena (con Júlia Munné), en el Parque de la Serralada Litoral

(con Júlia Munné), en el Parque de la Serralada Litoral 17 de julio: Irieix , en La Garriga (Parque Natural del Montseny)

, en La Garriga (Parque Natural del Montseny) 18 de julio: Sara Roy , en Castellar del Vallès (Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac)

, en Castellar del Vallès (Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac) 6 de septiembre: Pau Figueres , en Sant Pere de Vilamajor (Parque Natural del Montseny)

, en Sant Pere de Vilamajor (Parque Natural del Montseny) 20 de septiembre: Clara Bosch , en el conjunto monumental de Olèrdola (Parque de Olèrdola)

, en el conjunto monumental de Olèrdola (Parque de Olèrdola) 26 de septiembre: Lleona , en Sant Vicenç de Castellet (Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac)

, en Sant Vicenç de Castellet (Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac) 27 de septiembre: Roserona , en el Castell Jalpí (Arenys de Munt, Parque del Montnegre i el Corredor)

, en el Castell Jalpí (Arenys de Munt, Parque del Montnegre i el Corredor) 3 de octubre: Alidé Sans , en Sant Jeroni de la Murtra (Badalona, Parque de la Serralada de Marina)

, en Sant Jeroni de la Murtra (Badalona, Parque de la Serralada de Marina) 4 de octubre: Mar Grimalt i Carles Medina , en Sant Julià de Vilatorta (Espacio Natural de las Guilleries-Savassona)

, en Sant Julià de Vilatorta (Espacio Natural de las Guilleries-Savassona) 11 de octubre: Cantoría , en la Iglesia de Santa Maria d'Olesa de Bonesvalls (Parque del Garraf)

, en la Iglesia de Santa Maria d'Olesa de Bonesvalls (Parque del Garraf) 17 de octubre: Ramon Mirabet , en Castellet i la Gornal (Parque del Foix)

, en Castellet i la Gornal (Parque del Foix) 14 de noviembre: Quartet Modesta , en Òrrius (Parque de la Serralada Litoral)

, en Òrrius (Parque de la Serralada Litoral) 21 de noviembre: Cor Aglepta , en Vilanova de Sau (Espacio Natural de las Guilleries-Savassona)

, en Vilanova de Sau (Espacio Natural de las Guilleries-Savassona) 22 de noviembre: Feliu Ventura , en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú, Parque del Garraf)

, en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú, Parque del Garraf) 28 de noviembre: Jana Corominas, en Sant Celoni (Parque del Montnegre i el Corredor)

Para estar al día de todos los conciertos gratuitos de Barcelona, puedes consultar nuestra lista.