Ramon Mirabet y Sara Roy, entre muchos otros, actúan gratis en el ciclo Parcs en Concert 2026

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Desde finales de mayo hasta noviembre, los espacios naturales de las comarcas de Barcelona se llenarán de conciertos (con inscripción previa)
El próximo domingo 24 de mayo arranca una nueva edición de Parcs en concert, el ciclo de conciertos gratuitos que llevará la música a espacios naturales de las comarcas de Barcelona hasta noviembre.
La programación de esta edición convertirá jardines, plazas, castillos y equipamientos patrimoniales en escenarios al aire libre. Aunque no se paga entrada, los conciertos requieren inscripción previa a través de esta web. Además, los conciertos van acompañados de actividades como visitas guiadas o catas de vinos, entre otras.
Esta edición de Parcs en Concert 2026 ofrece un gran abanico de propuestas, ya que hay conciertos tanto de artistas emergentes como de trayectoria consolidada. Además, como novedad, el ciclo contará con varias propuestas de música clásica, que relevan al hasta ahora ciclo Òpera als Parcs.
La Diputación de Barcelona impulsa este proyecto, que contará con artistas destacados como Sara Roy, que llevará su música a Castellar del Vallès (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac) el 18 de julio; en otoño, será el turno de Alidé Sans, que actuará el 3 de octubre en Sant Jeroni de la Murtra (Badalona).
Para cerrar el ciclo, Ramon Mirabet se subirá al escenario de Castellet i la Gornal (Parc del Foix) el 17 de octubre, y Feliu Ventura actuará el 22 de noviembre en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú). Como propuestas originales, destacan Pol Batlle, con un concierto el día 6 de junio en El Brull, en pleno Parc Natural del Montseny, y las voces del Cor Aglepta, que llenarán de polifonía Vilanova de Sau el próximo 21 de noviembre.
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