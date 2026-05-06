Renaldo & Clara lanza un hechizo en forma de nuevo disco que remite a una utópica Lleida tropical

Clara Viñals publica su quinto álbum, 'L'encant', un retorno a su vertiente más cálida y orgánica, después de 'L'amor fa calor' y 'La boca aigua'

Dentro de la escena musical catalana de los últimos años hay una constante que se mantiene, invariablemente, al margen de las modas y que, sin embargo, ha ido construyendo una de las trayectorias más sólidas y originales del pop contemporáneo en catalán. Es Renaldo & Clara, que ya en su primer trabajo Fruits del seu bosc (Bankrobber, 2014) arrancó un gran elogio de todo un Joan Miquel Oliver, que opinaba que Gira-sols, la que abría el disco, era "una de las canciones mejor escritas jamás en catalán".

Doce años después, Clara Viñals publica su quinto larga duración, L'encant (Primavera Labels 2026). Llega después de L'amor fa calor (2020) y La boca aigua (2023), dos discos en los que combinaba con elegancia una electrónica más movida con su don natural para la melodía. Esta vez, sin embargo, ha renunciado a la preeminencia del ritmo en pro de una suavidad mucho más orgánica.

Soy una persona muy indecisa, pero cuando hago música es quizás el momento en que lo soy menos

Ella asegura que trabaja "a ciegas". "He ido haciendo lo que iba saliendo, sin saber demasiado hacia dónde acabaría sonando", confiesa. Pero sí que sabía hacia dónde no quería ir: "Soy una persona muy indecisa, pero cuando hago música es quizás el momento en que lo soy menos". En este disco aparecen instrumentos orgánicos como guitarras, pianos, violonchelo, flauta travesera, batería y bajo, que se mezclan de manera muy natural con sintetizadores y samples.

Viñals podría haber seguido con la línea electrónica de L'amor fa calor y La boca aigua, que fueron un punto de inflexión y le permitieron ampliar el público. "Quizás habría sido lógico, pero me apetecía recuperar un poco sonoridades que hacía tiempo que no utilizaba", explica. En el disco, producido por ella misma con Hugo Alarcón (teclista y multinstrumentista que hace años que la acompaña) e Innercut, la electrónica y el ritmo están presentes, pero de manera mucho más sutil, e incluso se acerca al hip-hop en Tinc paraules.

A pesar de que a ella le cuesta revelar cuáles son los referentes de su música, podemos intentarlo nosotros: en L'encant hay una especie de tropicalismo suave que parece beber de la calidez de la bossa nova, de la caricia de la música lounge, de una psicodelia etérea, del instinto pop de luminarias como Burt Bacharach y del espíritu indie de Stereolab.

Me apetecía recuperar un poco sonoridades que hacía tiempo que no utilizaba

No en vano ya hace casi 15 años publicó su segundo EP, Lilà, con Elephant Records, un sello acostumbrado a este tipo de sonoridades que nos remiten a veranos placenteros que transcurren a cámara lenta. Y, efectivamente, canciones como Amb tu podria estar, Repartit y Tan brillant nos transportan a lugares muy agradables, como si nos columpiásemos en una hamaca en una playa paradisíaca, solo que en Lleida, de donde es Clara, no hay mar.

Precisamente, Renaldo & Clara inicia la gira de presentación de L'encant el sábado 9 de mayo en la Fiesta Mayor de la capital del Segrià. En cuanto a Barcelona, el jueves 4 de junio estará en el Primavera Sound 2026 y el 28 de noviembre en la Sala Apolo, dentro del festival Empremtes.