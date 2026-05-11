Rúa de celebración del Barça: horarios, recorrido y afectaciones de transporte en Barcelona este lunes 11 de mayo

Los azulgranas han ganado la Liga y, para celebrarlo, recorrerán la ciudad durante la tarde en su autobús oficial para compartir la victoria con los seguidores

El Barça es campeón de Liga (con la camiseta de Olivia Rodrigo). La victoria del domingo contra el Real Madrid llenó plaza de Cataluña de aficionados del club a las doce de la noche, e incluso, de jugadores del equipo como Marc Casadó y Alejandro Balde. Otros como Dani Olmo o Pedri decidieron recorrer la Diagonal utilizando Bicing, y como no podía ser de otra manera, Joan Laporta celebró la hazaña en Luz de Gas. A pesar del jolgorio de ayer, la rueda oficial será lunes 11 de mayo, de 17 a 19 h.

El recorrido tendrá el mismo inicio y final: en el Spotify Camp Nou. La comitiva saldrá por travessera de Les Corts y recorrerá las calles Numància, Berlín y París hasta llegar a la Gran Vía y el paseo de Gracia. La vuelta al campo se hará por las calles Provenza, Aribau y la avenida de Sarrià, para conectar con la travessera y la calle Arístides Maillol, hasta llegar de nuevo al estadio.

¿Cuáles serán las afectaciones de tráfico y transporte público?

El tráfico quedará cortado en las calles por donde pasará la rueda, y en cuanto al transporte público, más de una treintena de líneas de autobús alterarán su recorrido habitual.

FC Barcelona Recorrido de la rueda

Las líneas afectadas son las siguientes: D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 52, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístico.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda utilizar el metro. Las estaciones más cercanas a la zona por donde pasará la procesión son: Badal (L5), Collblanc (L5), Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Les Corts (L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4), Entença (L5), Hospital Clínic (L5), Diagonal (L3 y L5), Universitat (L1 y L2), Catalunya (L1 y L3) y Urquinaona (L1 y L4).

Este mes está lleno de actividades que no te puedes perder, y para estar al día de todas, puedes consultar nuestra lista de los mejores planes para hacer en mayo en Barcelona.