Rubén Blades, Los Manolos y Charlie Puth son algunos de los artistas que actuarán en el nuevo BARTS Festival de Barcelona este verano

ZZ Top, Belle & Sebastian, BEAT (miembros de King Crimson), Gipsy Kings y Lax'N'Busto, entre otros, también estarán en el Poble Espanyol en la primera edición del evento

El BARTS Festival, que nace en Barcelona con la voluntad de recuperar el espíritu de la antigua sala BARTS (hoy Paral·lel 62), ha anunciado el cartel definitivo de su primera edición en el Poble Espanyol de Barcelona. El festival reunirá este verano a artistas de todas partes, desde catalanes y estatales hasta nombres conocidos internacionalmente, con el objetivo de ofrecer una programación variada y de calidad.

El festival, que se celebra del 28 de junio al 24 de julio, comenzará con BEAT, con miembros de King Crimson (Robert Fripp, Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jakko Jakszyk y Jeremy Stacey) interpretando el rock progresivo de los años 80. También encontramos más artistas internacionales como ZZ Top, Charlie Puth, Biffy Clyro, Elvis Crespo, el tributo God Save The Queen, Belle & Sebastian, Maria Becerra, Rubén Blades, Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond, que cerrará el festival.

También pasarán por el escenario del Poble Espanyol artistas como Joan Dausà, M-Clan con su rock clásico, unos Lax’n’Busto que han recuperado recientemente al cantante original Pemi Fortuny, la cercana y transversal Marta Santos, el estilo indie de Shinova, el dúo Ojete Calor y Antoñito Molina.

BARTS Festival | Marta Santos

Las noches de doble cartel son una de las apuestas del festival, con Gipsy Kings y Los Manolos, que celebrarán su 35.º aniversario; las bandas argentinas Babasonicos y Silvestre y la Naranja; y LP y Judith Hill, que ha trabajado con iconos de la música como Prince y Michael Jackson.

BARTS Festival | Judith Hill

Además de los conciertos, cada día a partir de las 19 h el público podrá acceder al espacio Village, para disfrutar del ambiente antes de las actuaciones principales con diferentes ofertas gastronómicas y música más íntima.

Las entradas para los diferentes conciertos están a la venta en barts.cat.

Todos los conciertos del BARTS Festival

BEAT

Domingo 28 de junio, 21.30 h

Gipsy Kings feat. Nicolás Reyes + Los Manolos

Martes 30 de junio, 20.30 h

Joan Dausà

Jueves 2 de julio, 21.30 h

M-Clan

Viernes 3 de julio, 21.30 h

Marta Santos

Sábado 4 de julio, 21.30 h

Elvis Crespo

Martes 7 de julio, 21.30 h

Charlie Puth

Miércoles 8 de julio, 21.30 h

God Save The Queen

Jueves 9 de julio, 21.30 h

Antoñito Molina

Viernes 10 de julio, 21.30 h

Babasonicos + Silvestre y la Naranja

Sábado 11 de julio, 20.30 h

Lax’n’Busto

Miércoles 15 de julio, 21.30 h

Shinova

Jueves 16 de julio, 21.30 h

Belle & Sebastian

Viernes 17 de julio, 21.30 h

Ojete Calor

Sábado 18 de julio, 21.30 h

ZZ Top

Domingo 19 de julio, 21.30 h

Biffy Clyro

Lunes 20 de julio, 21.30 h

LP + Judith Hill

Martes 21 de julio, 20.30 h

Maria Becerra

Miércoles 22 de julio, 21.30 h

Rubén Blades con Roberto Delgado Bigband

Jueves 23 de julio, 21.30 h

Silvestre Dangond + Juancho de la Espriella

Viernes 24 de julio, 21.30

