The Strokes actúan en Barcelona este 2026, en el único concierto que ofrecen en el España

Los neoyorquinos, que presentan el nuevo disco 'Reality awaits', vuelven a un recinto cerrado de la ciudad 23 años después de tocar en el Pavelló de la Vall d'Hebron

Los neoyorquinos The Strokes, unos de los principales exponentes del retorno al rock de guitarras a principios de los 2000 grácias al éxito de su debut Is this it? (2001), volverán a actuar en Barcelona 23 años después de su último concierto en un recinto cerrado, ya que después de pisar los escenarios de Razzmatazz en 2002 y del Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron en 2003, solo los hemos visto en formato festival, en dos ediciones de Primavera Sound, los años 2015 y 2022.

Será el próximo 20 de octubre en el Palau Sant Jordi, en la única fecha que ofrecerán en España. Esta vez, Julian Casablancas y compañía presentarán el nuevo disco Reality awaits, seis años después del anterior The new abnormal (2020). De momento ya han sacado una primera canción, Going shopping, donde sorprende el uso –sutil, eso sí–, del autotune. Este disco, grabado en Costa Rica y en otras partes del mundo, otra vez con Rick Rubin en la producción, se publica el 25 de junio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para el concierto del Palau Sant Jordi salen a la venta este viernes 17 de abril a las 10 h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Hay preventas a partir del miércoles 15 de abril a las 10 h para clientes de SMusic y en Live Nation a partir del jueves 16 también a las 10 h.