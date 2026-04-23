Todas las actividades familiares gratuitas de la Fiesta de la Primavera de L’Auditori este sábado 25 de abril

Durante todo el día, habrá juegos y talleres donde las familias podrán participar sin reserva previa

L’Auditori de Barcelona se convertirá este sábado 25 de abril en un espacio para vivir la música en familia. La Fiesta de la Primavera celebra la llegada de las flores y el buen tiempo con conciertos, talleres y propuestas educativas, tanto en las salas de L’Auditori y el Museo de la Música como en el exterior, en la zona de la Llanterna.

Las actividades gratuitas se realizarán en el exterior de L'Auditori, ubicado en la calle de Lepant, 150, durante todo el día: de 11 a 14 h y de 16 a 19 h, y no es necesario realizar reserva previa.

Actividades gratuitas de la Fiesta de la Primavera

Sonarium: Instalación sensorial de madera y percusión donde los niños exploran el sonido mediante el juego libre y el movimiento.

La batuta mágica: Espacio de juego simbólico con vestuario y disfraces para experimentar con la imaginación y la expresión corporal.

Espacio de lectura: Selección de cuentos sobre música y ritmo en colaboración con las bibliotecas del Clot y el Fort Pienc.

Rincón para bebés: Espacio de manipulación de instrumentos de pequeña percusión para descubrir timbres y ritmos de manera intuitiva.

Visita guiada al Museo de la Música (11 h): Recorrido gratuito para quienes tengan entrada para los conciertos del día (la visita requiere reserva previa a través de este enlace).

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Aparte, hay actividades de pago que se pueden hacer el mismo día y que se pueden adquirir en la web de L’Auditori. Por ejemplo, el Taller para bebés (de 0 a 12 meses), que este año celebra su décimo aniversario con una canción especial de Anna Roig Dolz y Santi Serratosa.

También cabe destacar el espectáculo sensorial Ullsclucs, un viaje por la música de raíz para niños a partir de dos años, o Mamemi… Mozart!, donde los más pequeños podrán descubrir al genio de Salzburgo a través del juego y la voz.

Además, el Museo de la Música organiza el taller de gamelán Quin Gong!, una propuesta para jóvenes a partir de 14 años y adultos.

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