Los Cinemes Girona completarán este verano la renovación de sus sistemas de proyección con tecnología láser e iniciarán la instalación del sistema Dolby Atmos en la Sala 3, para que los espectadores se sientan dentro de la película a través del sonido. Y todo esto, coincidiendo con la nueva campaña de abonos anuales.

Además, han puesto a la venta sus pases anuales para ir al cine de lunes a jueves tantas veces como quieras con tarifa plana, pagando una sola cuota. Eso sí, los viernes, sábados y domingos se tendrá que pagar un pequeño suplemento de 2 euros. Desde el 6 y hasta el 31 de julio de 2026, se pueden encontrar en la taquilla del cine por 100 euros, y también a través de la web del TRESC, por 95 euros. Después de esta fecha, el precio habitual será de 199 euros.

A partir de este verano, las tres salas dispondrán de proyectores láser de última generación, que sustituyen definitivamente los antiguos equipos de lámpara de xenón, y durante el mes de julio comenzarán las obras de instalación del sistema Dolby Atmos en la Sala 3. Esta transformación tecnológica ha supuesto la mayor inversión en mejoras desde que el cine abrió en 2010. Si te lo estás planteando, puedes echar un vistazo a los estrenos de julio en nuestra lista.

130 películas en un año

Esta temporada, la abonada que más sesiones ha disfrutado ha sido Dolores, con 130 películas vistas a lo largo del año. Le siguen dos abonados, ambos de nombre Jordi, en segundo y tercer lugar con 125 y 116 películas, respectivamente.

Las cifras también reflejan el elevado uso que hacen los abonados del cine: los veinte primeros han visto una media de 90 películas durante el año; los cincuenta primeros, 71; y los cien abonados más activos, 57,7 películas de media.

Las películas más vistas este año han sido Romería, de Carla Simón, Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. La temporada 2026-27 también viene fuerte, con películas como La bola negra, de Los Javis, o Club Kid, de Jordan Firstman.

Este verano Barcelona se llena de sesiones de cine a la fresca, aquí puedes consultar ubicaciones y horarios.