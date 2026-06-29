Todo lo que se hace en Barcelona por el Tour de Francia: actividades, horarios y restricciones de tráfico

El Tour de Francia sale de Barcelona los días 2, 4 y 5 de julio, y la ciudad se llena de actividades para celebrar el Grand Départ, la gran salida desde la capital catalana que recorrerá varios pueblos del territorio hasta llegar a los Campos Elíseos de París. A pesar de las propuestas culturales, el Tour también implica afectaciones de movilidad en la ciudad, y a continuación te explicamos todo lo que tienes que saber.
Antes que nada, coge la agenda y apunta las actividades de los próximos días de las que puedes disfrutar en la ciudad solo o en familia: hay todo tipo de propuestas para elegir. Algunas son en días y horarios puntuales, y otras, durante varias jornadas:
Actividades de varios días
- Tapeo Tour – Varios bares y restaurantes – Del 25 de junio al 9 de julio – 17 h - 21 h
- Actividades en la Casa CUPRA Raval – CASA CUPRA Raval – Del 26 de junio al 4 de julio
- Los mercados de Barcelona y el Tour, un buen tándem – Mercados municipales – Del 26 de junio al 5 de julio
- Exposición "Bicicleta y sociedad" – Ayuntamiento (pl. Sant Jaume, 1) – Del 26 de junio al 6 de julio – 11 h - 14 h y 16 h - 20 h
- Actividades en el CEM Joan Miró – Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM
- Concurso de Selfies – CEM Nova Icària – Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM
- Sesiones Cycling Tour – CEM Verneda / Vintró / Trinitat Vella / Horta – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios de los CEM
- Sesiones especiales de Cycling Tour – CEM l'Espanya Industrial – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios del CEM
- Fan park – Passeig Lluís Companys – Del 2 al 5 de julio:
- Jueves 2: 14.30 h - 20 h
- Viernes 3 y Sábado 4: 10 h - 20 h
- Domingo 5: 10 h - 14 h y 16 h - 18 h
Lunes 29 de junio
- Cycling Meetup Grand Départ – Antigua Fábrica Estrella Damm – 17 h
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Sede distrito Nou Barris – 17.30 h - 18.30 h
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Biblioteca Ignasi Iglesias – 20 h - 21 h
Martes 30 de junio
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Parc de les Aigües – 17.30 h - 18.30 h
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Rambla Badal con avenida Madrid – 20 h - 21 h
Miércoles 1 de julio
- Conferencia Science & Cycling 2026 – INEFC
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Plaza Catalunya – 17 h - 18 h
- Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Moll de Marina – 20 h - 21 h
Jueves 2 de julio
- Presentación de los equipos – Recinto Modernista de Sant Pau / Av. Gaudí / Sagrada Família – 18.30 h
- Conferencia Science & Cycling 2026 – INEFC
- Cine a la fresca – Jardins Sant Joan de Déu - L'illa Diagonal – 22 h
Viernes 3 de julio
- Les soigneurs – Passeig Lluís Companys – 13 h
- Les soigneurs – Parc Central de Nou Barris – 18.30 h (con el 24º Festival de Blues)
- L'Institut Français pedalea hasta la Filmoteca – Filmoteca de Catalunya – 22 h
Sábado 4 de julio
- Ejercicio mientras pasa el Tour – rbla. Guipúscoa con C/Bac de Roda – 17 h - 19 h
- Coreixample con el Tour de Francia – Mallorca Girona - Mallorca Bruc:
- Dinamización musical (Lola Van) – 12 h - 20 h
- 1ª sesión de cycling – 11 h
- 2ª sesión de cycling – 12 h
- Sesión de Zumba – 18 h
- Fan Zone – CEM Nova Icària (c. Salvador Espriu con Arquitecte Sert) – 15 h - 19.30 h
- Sesión de spinning contrarreloj por equipos – CEM Nova Icària – 16.30 h - 17.15 h
- Cine a la fresca y exhibición de bicicletas – Filmoteca de Catalunya – 17.30 h
- Salida 1ª etapa – Plataforma Marina del Parc del Fòrum – 17.05 h - 18.55 h
- Velas al Mar por el Tour de France – Litoral marítimo (Fòrum - Port Olímpic) – 15 h
- Llegada 1ª etapa – Passeig Olímpic – 17.26 h - 19.16 h
- Sesiones Cycling Tour – CEM Estació del Nord – Horarios del CEM
Domingo 5 de julio
- Les soigneurs – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h
- Muestra de establecimientos comerciales – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h - 20 h
- Actividades infantiles con bicicleta – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h - 14 h
- Talleres (crochet, estampación, papiroflexia y más) – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 19.30 h
- Dinamización musical: Lola Van – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 14 h
- Espacio gastronómico – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 21.30 h
- Dinamización musical: Salvadiscos – Parc de les Tres Xemeneies – 14 h - 21.30 h
- Actividades deportivas – Parc de les Tres Xemeneies – 15 h
- Llegada 2ª etapa – Passeig Olímpic – 17.26 h - 17.46 h
Afectaciones de tráfico
El día 2, la presentación oficial de los equipos cortará por completo la circulación en la avenida de Gaudí y el entorno de la Sagrada Família desde de las 14 h hasta la noche, limitando el acceso a aparcamientos privados y obligando a los vecinos a desplazarse a pie. Se recomienda evitar la zona en vehículo privado durante toda la tarde y utilizar el transporte público.
El sábado 4 de julio será una de las jornadas més complejas a causa de la contrarreloj por equipos, que conectarà el Parc del Fòrum con Montjuïc y obligarà a cerrar grandes ejes viarios como Aragó, Mallorca y el paseo de Gràcia. Los cortes totales se aplicarán a partir de las 13.30 h, con complicaciones entre las 16 y las 19 h que también alterarán gravemente la conectividad de la ronda Litoral por el cierre de varias entradas y salidas (como la salida 25 en sentido Besòs y los accesos 23 y 24), además de prohibir el estacionamiento en todo el recorrido desde el viernes por la tarde.
Al día siguiente, domingo 5 de julio, la llegada de la segunda etapa del Tour hará entrar a los ciclistas por la carretera de Collblanc hacia la travessera de les Corts, Sants y la plaza de Espanya, para terminar dirigiéndose hacia la montaña de Montjuïc, que quedará prácticamente aislada entre las 15.45 y las 17.45 h. Las restricciones generales comenzarán a las 12 h y la circulación se restablecerá hacia las 18 h. Para minimizar el impacto en la movilidad de estos días, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará una red de más de 50 puntos de paso regulados y señalizados con personal de apoyo para facilitar el cruce de los peatones entre el paso de los vehículos oficiales.
Por ello, se recomienda el uso prioritario del metro, que se profesionalizará y reforzará hasta un 40%, a pesar de que por motivos de seguridad los trenes de la L2 no se detendrán en la estación de Sagrada Família a partir del mediodía del 2 de julio. En cuanto al autobús, numerosas líneas modificarán su trayecto y 11 líneas el día 4 y tres líneas el día 5 se quedarán completamente sin servicio, mientras que una veintena de estaciones de Bicing situadas en el trazado de la carrera serán anuladas.