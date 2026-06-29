Todo lo que se hace en Barcelona por el Tour de Francia: actividades, horarios y restricciones de tráfico

El Tour de Francia sale de Barcelona los días 2, 4 y 5 de julio, y la ciudad se llena de actividades para celebrar el Grand Départ, la gran salida desde la capital catalana que recorrerá varios pueblos del territorio hasta llegar a los Campos Elíseos de París. A pesar de las propuestas culturales, el Tour también implica afectaciones de movilidad en la ciudad, y a continuación te explicamos todo lo que tienes que saber.

Antes que nada, coge la agenda y apunta las actividades de los próximos días de las que puedes disfrutar en la ciudad solo o en familia: hay todo tipo de propuestas para elegir. Algunas son en días y horarios puntuales, y otras, durante varias jornadas:

Actividades de varios días

Tapeo Tour – Varios bares y restaurantes – Del 25 de junio al 9 de julio – 17 h - 21 h

– Varios bares y restaurantes – Del 25 de junio al 9 de julio – Actividades en la Casa CUPRA Raval – CASA CUPRA Raval – Del 26 de junio al 4 de julio

– CASA CUPRA Raval – Del 26 de junio al 4 de julio Los mercados de Barcelona y el Tour, un buen tándem – Mercados municipales – Del 26 de junio al 5 de julio

– Mercados municipales – Del 26 de junio al 5 de julio Exposición "Bicicleta y sociedad" – Ayuntamiento (pl. Sant Jaume, 1) – Del 26 de junio al 6 de julio – 11 h - 14 h y 16 h - 20 h

– Ayuntamiento (pl. Sant Jaume, 1) – Del 26 de junio al 6 de julio – y Actividades en el CEM Joan Miró – Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM

– Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM Concurso de Selfies – CEM Nova Icària – Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM

– CEM Nova Icària – Del 29 de junio al 4 de julio – Horarios del CEM Sesiones Cycling Tour – CEM Verneda / Vintró / Trinitat Vella / Horta – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios de los CEM

– CEM Verneda / Vintró / Trinitat Vella / Horta – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios de los CEM Sesiones especiales de Cycling Tour – CEM l'Espanya Industrial – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios del CEM

– CEM l'Espanya Industrial – Del 29 de junio al 5 de julio – Horarios del CEM Fan park – Passeig Lluís Companys – Del 2 al 5 de julio: Jueves 2: 14.30 h - 20 h Viernes 3 y Sábado 4: 10 h - 20 h Domingo 5: 10 h - 14 h y 16 h - 18 h

– Passeig Lluís Companys – Del 2 al 5 de julio:

Lunes 29 de junio

Cycling Meetup Grand Départ – Antigua Fábrica Estrella Damm – 17 h

– Antigua Fábrica Estrella Damm – Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Sede distrito Nou Barris – 17.30 h - 18.30 h

– Sede distrito Nou Barris – Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Biblioteca Ignasi Iglesias – 20 h - 21 h

Martes 30 de junio

Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Parc de les Aigües – 17.30 h - 18.30 h

– Parc de les Aigües – Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Rambla Badal con avenida Madrid – 20 h - 21 h

Miércoles 1 de julio

Conferencia Science & Cycling 2026 – INEFC

– INEFC Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Plaza Catalunya – 17 h - 18 h

– Plaza Catalunya – Le Tour on Tour: cultura en movimiento – Moll de Marina – 20 h - 21 h

Jueves 2 de julio

Presentación de los equipos – Recinto Modernista de Sant Pau / Av. Gaudí / Sagrada Família – 18.30 h

– Recinto Modernista de Sant Pau / Av. Gaudí / Sagrada Família – Conferencia Science & Cycling 2026 – INEFC

– INEFC Cine a la fresca – Jardins Sant Joan de Déu - L'illa Diagonal – 22 h

Viernes 3 de julio

Les soigneurs – Passeig Lluís Companys – 13 h

– Passeig Lluís Companys – Les soigneurs – Parc Central de Nou Barris – 18.30 h (con el 24º Festival de Blues)

– Parc Central de Nou Barris – (con el 24º Festival de Blues) L'Institut Français pedalea hasta la Filmoteca – Filmoteca de Catalunya – 22 h

Sábado 4 de julio

Ejercicio mientras pasa el Tour – rbla. Guipúscoa con C/Bac de Roda – 17 h - 19 h

– rbla. Guipúscoa con C/Bac de Roda – Coreixample con el Tour de Francia – Mallorca Girona - Mallorca Bruc: Dinamización musical (Lola Van) – 12 h - 20 h 1ª sesión de cycling – 11 h 2ª sesión de cycling – 12 h Sesión de Zumba – 18 h

– Mallorca Girona - Mallorca Bruc: Fan Zone – CEM Nova Icària (c. Salvador Espriu con Arquitecte Sert) – 15 h - 19.30 h

– CEM Nova Icària (c. Salvador Espriu con Arquitecte Sert) – Sesión de spinning contrarreloj por equipos – CEM Nova Icària – 16.30 h - 17.15 h

– CEM Nova Icària – Cine a la fresca y exhibición de bicicletas – Filmoteca de Catalunya – 17.30 h

– Filmoteca de Catalunya – Salida 1ª etapa – Plataforma Marina del Parc del Fòrum – 17.05 h - 18.55 h

– Plataforma Marina del Parc del Fòrum – Velas al Mar por el Tour de France – Litoral marítimo (Fòrum - Port Olímpic) – 15 h

– Litoral marítimo (Fòrum - Port Olímpic) – Llegada 1ª etapa – Passeig Olímpic – 17.26 h - 19.16 h

– Passeig Olímpic – Sesiones Cycling Tour – CEM Estació del Nord – Horarios del CEM

Domingo 5 de julio

Les soigneurs – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Muestra de establecimientos comerciales – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h - 20 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Actividades infantiles con bicicleta – Parc de les Tres Xemeneies – 11 h - 14 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Talleres (crochet, estampación, papiroflexia y más) – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 19.30 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Dinamización musical: Lola Van – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 14 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Espacio gastronómico – Parc de les Tres Xemeneies – 12 h - 21.30 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Dinamización musical: Salvadiscos – Parc de les Tres Xemeneies – 14 h - 21.30 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Actividades deportivas – Parc de les Tres Xemeneies – 15 h

– Parc de les Tres Xemeneies – Llegada 2ª etapa – Passeig Olímpic – 17.26 h - 17.46 h

Afectaciones de tráfico

El día 2, la presentación oficial de los equipos cortará por completo la circulación en la avenida de Gaudí y el entorno de la Sagrada Família desde de las 14 h hasta la noche, limitando el acceso a aparcamientos privados y obligando a los vecinos a desplazarse a pie. Se recomienda evitar la zona en vehículo privado durante toda la tarde y utilizar el transporte público.