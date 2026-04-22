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Todos los conciertos gratuitos que acoge el Passeig de Gràcia por el Día Internacional del Jazz 2026

Este acto del Festival de Jazz de Barcelona será el 26 de abril, y habrá 10 horas de música sin pausa

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
La Vella Dixieland
Foto: Natàlia Miró do Nascimento | La Vella Dixieland
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El paseo de Gràcia se convierte en el club de jazz más bonito del mundo con la llegada del Barcelona International Jazz Day. El día 26 de abril, de 12 del mediodía a 10 de la noche, a la altura de la calle de Casp, habrá conciertos gratuitos continuados para celebrar este estilo de música tan único e imprevisible.

El día empezará con los Sunset Rhythm Kings, un sexteto de apasionados de la música vinculada a la Nueva Orleans de principios del siglo XX, la cuna del jazz.

A continuación, Quiet Colors, formado por Joanna Kucharczyk y Marcelo Woloski (percusionista de Snarky Puppy), contarán con invitados como la vocalista Thana Alexa, la también cantante y trompetista Andrea Motis, el percusionista Aleix Tobias y el intérprete de dulcimer Max ZT (miembro de House of Waters).

El tercer concierto tendrá aires afrocubanos gracias a la pianista Glenda del E (hasta hace poco miembro del grupo de Alejandro Sanz) y su grupo Q-ban Mixology, incluido su padre, Mayito del Monte, a la batería.

La recta final del día empezará con un recuerdo a una figura primordial del jazz, Tete Montoliu, gracias a la cantante Laura Simó y el trío del pianista Ignasi Terraza. Tras ellos llegará el turno de la kora sin fronteras de Momi Maiga.

El fin de fiesta se celebrará con La Vella Dixieland Big Reunion y seis invitados de primera: Ricard Gili, Namina, Irene Reig, Joan Mar Sauqué, Pablo Martín y Josep Traver.

Horarios del Festival de Jazz de Barcelona

  • 12 h - Sunset Rhythm Kings

  • 13.45 h - Quiet Colors + invitados

  • 15.30 h - Glenda del E Q-banMixology

  • 17.15 h - Laura Simó & Ignasi Terraza Trio

  • 19 h - Momi Maiga

  • 20.45 h - La Vella Dixieland Big Reunion

Si quieres estar al día de la actualidad musical de Barcelona, no te pierdas esta lista con los mejores conciertos de 2026.

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