Un bombardeo de 100.000 poemas sobre la libertad caerá sobre la Catedral de Barcelona el 20 de junio

Un helicóptero sobrevolará Ciutat Vella para lanzar versos que convertirán el cielo de la ciudad en un espacio de memoria histórica

Alerta por bombardeo en Barcelona: será el 20 de junio a las 20.30 h. Pero no os preocupéis, no caerán bombas: caerán poemas. Un helicóptero sobrevolará los alrededores de la Catedral de Barcelona para lanzar 100.000 escritos que tratarán el tema de la libertad.

Este evento, que lleva el nombre de Bombardeo de Poemas, es una intervención pública internacional que ha creado el colectivo chileno Casagrande, que ya ha recorrido nueve ciudades en todo el mundo: Santiago de Chile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Madrid y Rotterdam.

El bombardeo de poemas busca conseguir una resignificación del espacio aéreo. Como señala Julio Carrasco, de Casagrande: “Este desplazamiento no busca borrar el trauma histórico, sino hacer visible la memoria inscrita en el espacio urbano y reactivar la relación emocional de las comunidades con su pasado”. De este modo, el cielo pasará de ser un espacio de violencia (por el que todavía se pueden encontrar heridas abiertas por toda Ciutat Vella) a un lugar cultural: los poemas caerán en forma de puntos de libro y la gente los podrá recoger.

La Plaza Nova y el barrio de la Catedral bajo las bombas

Entre 1937 y 1939, en Barcelona cayó más de un millón de kilos de bombas, un hecho que causó más de 2.700 muertos. La aviación legionaria italiana utilizó el cielo de la capital catalana como campo de pruebas de la destrucción sistemática de ciudades civiles. Los bombardeos de marzo de 1938, los días 16, 17 y 18, causaron entre 875 y 924 víctimas mortales en apenas 41 horas.

© Wikipedia Plaça Sant Felip Neri

El barrio de la Catedral fue uno de los más castigados: el 30 de enero de 1938, en la cercana plaza de Sant Felip Neri murieron 42 personas, veinte de las cuales eran niños.

Cien poetas, dos lenguas, una plaza

Para esta décima edición, Casagrande ha reunido a cincuenta poetas catalanes y cincuenta chilenos. Los textos - que estarán impresos en castellano y en catalán - hacen referencia a la libertad a través de la memoria, el cuerpo, la resistencia, el exilio o el silencio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poetry International (@poetry_int)

La selección de los poemas ha seguido criterios de igualdad de género y se ha centrado especialmente en autores menores de 50 años. Los puntos de libro se utilizarán para una publicación posterior que reunirá los textos y las imágenes de este evento que no os podéis perder.

Para conocer las mejores actividades gratuitas de este mes, podéis echar un vistazo a nuestra lista con planes para hacer en Barcelona sin gastar ni un duro.