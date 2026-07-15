Un buscador de rutas frescas en Barcelona permite planificar recorridos a la sombra

Esta herramienta gratuita incluye los 35 municipios del área metropolitana y encuentra los caminos más óptimos basándose en criterios de frescor y caminabilidad

El calor hace que a menudo no queramos salir a la calle (¡una lástima, con todas las actividades que se pueden hacer este julio en Barcelona!). Quitando las excepciones en las que, por salud y seguridad, es mejor no salir al exterior debido a las altas temperaturas, hay un truco muy sencillo para disfrutar de la ciudad durante este verano: caminar por la sombra. Y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creado un mapa interactivo -al que se puede acceder de forma gratuita- con las mejores rutas para moverse por los municipios evitando el calor.

Esta nueva herramienta, que incluye las 35 localidades que forman el AMB, es un mapa web que todavía se encuentra en fase de pruebas y, por lo tanto, de momento no es una aplicación móvil. El mapa se encarga de buscar la ruta más fresca para ir de un punto a otro, localiza el refugio climático más cercano y también analiza los desniveles del terreno que habrá que superar durante el camino.

¿Qué determina la mejor ruta?

Para elegir el recorrido idóneo, el sistema utiliza el llamado Índice de caminabilidad y frescor, que cruza dos variables clave: por un lado, evalúa la temperatura de la ruta analizando el sol directo que recibe cada tramo de calle y comprueba si hay árboles o zonas verdes cerca; por el otro, mide la facilidad del desplazamiento a pie, teniendo en cuenta si las aceras son lo suficientemente anchas para los peatones y qué volumen de tráfico rodado circula habitualmente por allí.

A partir de estos valores se determina el camino más adecuado, ya que la herramienta puntúa de 0 a 100 tres factores del itinerario propuesto: la caminabilidad, el frescor y la valoración global.

Laia Carpio Captura de pantalla del mapa de la AMB

¿Cómo funciona el mapa?

Es más sencillo que Google Maps: solo tienes que introducir la dirección de origen y el punto de destino, y acto seguido el mapa te mostrará la mejor ruta con la puntuación de los trayectos según los criterios de frescor y caminabilidad.

La herramienta ha sido desarrollada por la agencia Barcelona Regional, que destaca la relevancia de este proyecto porque en la capital catalana la mayoría de los desplazamientos en días laborables se realizan a pie. Y no se trata solo de comodidad: el calor extremo ha provocado más de 10.000 muertes en los últimos 20 años en el área metropolitana de Barcelona.

Para este verano, también te recomendamos echar un vistazo al mapa para encontrar terrazas con sombra en Barcelona, ideal para ir a tomar algo sin achicharrarte al sol.