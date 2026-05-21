Un periodista catalán crea un mapa para saber qué terrazas de Barcelona tienen sol o sombra en cada momento del día

La web, de acceso libre y gratuito, permite consultar 6.899 bares con licencia y cuenta con un buscador de locales

Barcelona está llena de terrazas. En mayo, el sol de primavera es una bendición, mientras que una terraza al sol en agosto se parece al infierno. Para escoger un buen sitio con criterio, puedes consultar el mapa de acceso gratuito que ha creado Josep Moragues, periodista de RAC1.

El mapa (que puedes ver clicando aquí) consta de varias categorías: sol directo, sol parcial (al amanecer o al atardecer), sombra por edificio, pendiente de calcular, o noche. A través de esta leyenda con colores intuitivos, se puede seleccionar también la hora del día porque, dependiendo de la posición del astro durante la jornada, la iluminación será diferente. Todo pensado.

Cabe destacar que en el mapa, que incluye 6.899 terrazas con licencia de Barcelona, se puede ver la cifra total de espacios que están al sol y el número de terrazas que están a la sombra.

Además, para que puedas investigar una zona en concreto, puedes visualizar las terrazas seleccionando un barrio en concreto. La plataforma también cuenta con un buscador para que puedas consultar si tu terraza de referencia tiene sol o tiene sombra y, aparte de marcar tus preferidas para guardarlas en una lista, puedes verlas con Google Street View.

¿Dónde hay más terrazas con sol en Barcelona?

Durante la mañana y hasta el mediodía, la zona de Sant Andreu es la que cuenta con más terrazas sin sombra, desde La Sagrera hasta Torre Baró, en Nou Barris. Por otra parte, las zonas con más sombra se encuentran en el centro de la ciudad, especialmente en el Eixample.

Por la tarde y el anochecer, las terrazas quedan mezcladas entre sol y sombra, y empiezan a aparecer espacios con sol parcial.

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