¿Estáis hasta el moño de los tatakis de atún con aguacate y de los matcha latte? ¿No podéis más con las cartas pensadas para satisfacer el gusto —y el bolsillo— del turista antes que el del vecino? ¿Estáis hasta la coronilla de los platos gentrificados, como un 'capipota' que, solo por llevar un poco de cebollino cortado con precisión Michelin por encima, cuesta unos cuantos euros más? ¿Estáis hartos de los grandes grupos restauradores que están más pendientes de la decoración de los locales que de lo que sale de la cocina? Pues hay un distrito de Barcelona que, de momento y toquemos madera, parece mucho menos permeable a las modas absurdas y uniformizadas que han invadido el centro: Nou Barris.

Para todos los gustos

En este listado encontraréis restaurantes históricos de cocina catalana, andaluza, aragonesa y vasca; bares y bodegas de toda la vida; una escuela de cocina con servicio de restaurante, y menús del día excelentes a precios muy terrenales. ¡Va, que no todo está perdido! ¡Reconciliaos con la ciudad!

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