Un pueblo cerca de Barcelona celebra una feria de brujas con una macrotirolina y visitas teatralizadas

El 9 y 10 de mayo, este rincón del Maresme se llenará de actividades como mercados medievales y talleres infantiles, muchos de ellos gratuitos

Existe la creencia de que los pinos piñoneros que se encuentran en la vertiente marítima del Montcabrer, en Cabrera de Mar, eran fisgones que metieron la nariz en los asuntos de las brujas y, como castigo, las diosas de la noche los convirtieron en árboles. Estas criaturas mágicas vuelven al Maresme con la Festa de les Bruixes el 9 y 10 de mayo en el mismo pueblo, en Cabrera de Mar, en una feria medieval llena de actividades (muchas de ellas gratuitas).

La Festa de les Bruixes contará con actividades como una macrotirolina para volar por el pueblo, además de visitas guiadas, un mercado medieval y talleres infantiles. Para que no te pierdas ninguna, te dejamos con el programa completo a continuación. Cabe destacar que algunas actividades tienen aforo limitado, así que puedes reservar plaza o comprar entradas a través de este enlace.

Si tienes ganas de más planes para este fin de semana en Barcelona, no te pierdas nuestra lista llena de actividades.