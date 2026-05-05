Un pueblo cerca de Barcelona celebra una feria de brujas con una macrotirolina y visitas teatralizadas

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El 9 y 10 de mayo, este rincón del Maresme se llenará de actividades como mercados medievales y talleres infantiles, muchos de ellos gratuitos
Existe la creencia de que los pinos piñoneros que se encuentran en la vertiente marítima del Montcabrer, en Cabrera de Mar, eran fisgones que metieron la nariz en los asuntos de las brujas y, como castigo, las diosas de la noche los convirtieron en árboles. Estas criaturas mágicas vuelven al Maresme con la Festa de les Bruixes el 9 y 10 de mayo en el mismo pueblo, en Cabrera de Mar, en una feria medieval llena de actividades (muchas de ellas gratuitas).
La Festa de les Bruixes contará con actividades como una macrotirolina para volar por el pueblo, además de visitas guiadas, un mercado medieval y talleres infantiles. Para que no te pierdas ninguna, te dejamos con el programa completo a continuación. Cabe destacar que algunas actividades tienen aforo limitado, así que puedes reservar plaza o comprar entradas a través de este enlace.
Mercado Medieval y Esotérico (10 - 22 h): Paradas de artesanía y mística por las calles del pueblo. Gratuito.
Campamento de las Brujas (10 - 14 h y 17 - 21 h): Espacio temático en Cal Conde. Gratuito.
Exposición de Elementos de Tortura (10 - 22 h): La Santa Inquisición en Cal Conde. Gratuito.
Atracciones Medievales Infantiles (10 - 22 h): En los Jardines de Cal Conde. Precio según atracción.
Zona Gastronómica (10 - 22 h): En la Plaza de la Fábrica. Precio según consumición.
Descubrimos el Campanario y nuestras campanas (10.30 h): Visita guiada. Precio: 6 €.
Taller: Las sombras de Burriac (10.30 - 11.50 h): Postal silueta (4-6 años). Precio: 2 €.
Taller: La energía de Isolda cobra vida (10.30 - 11.50 h): Crea tu amuleto (7-10 años). Precio: 2 €.
Macrotirolina Embrujada (11 - 13.30 h y 17 - 19.30 h): Parking de Can Rodon. Precio: 5 €.
Gincana Familiar (11 - 13.30 h y 17 - 19.30 h): Plaza de la Fábrica y mercado. Gratuito.
Ambientación con músicos de calle (11 - 14 h): Sarau de Canya. Gratuito.
Taller: El rincón de las pociones (12.05 - 13.25 h): Para niños de 4 a 6 años. Precio: 2 €.
Taller: Da vida a Burriac (12.10 - 13.30 h): Crea tu castillo (familias). Precio: 2 €.
Ruta Patrimonial por el Núcleo Histórico (12.30 h): Visita guiada. Precio: 6 €.
Espectáculo Itinerante (12.30 h y 18 h): Animación por las calles. Gratuito.
Cuentacuentos: La Bruixa Isolda (13 h y 18.30 h): En la Plaza de la Fábrica. Gratuito.
Visita Teatralizada: Los secretos del Castillo (16.30 h y 19 h): Ruta histórica. Precio: 8 €.
Taller: Colores del Castillo de Burriac (17 - 18.20 h): Banderola (4-6 años). Precio: 2 €.
Plantada de Bestias y "Tabalada" (19 h): En la Plaza del Ayuntamiento. Gratuito.
Taller: Aventura Medieval (19 - 20.30 h): Juegos medievales (4-10 años). Precio: 2 €.
Taller: El círculo de los sueños (19.15 - 20.30 h): Atrapasueños (familias). Precio: 2 €.
Exhibición Walpurgis, Brujas y Esgrima (19.30 h): Plaza de la Fábrica. Gratuito.
Cena Popular del Cerdo (19.45 - 21.45 h): En la Pista Vella. Precio: 10 €.
Invocación de las Brujas y las Bestias (21.30 h): Delante del Ayuntamiento. Gratuito.
Encuentro de Bestias de Fuego (22 h): En la Plaza del Ayuntamiento. Gratuito.
Visita Teatralizada: Los secretos del Castillo (10 h): Punto de encuentro Font Picant. Precio: 8 €.
Mercado Medieval y Esotérico (10 - 20 h): Por las calles del pueblo. Gratuito.
Campamento de las Brujas (10 - 14 h y 17 - 20 h): En Cal Conde. Gratuito.
Exposición de Elementos de Tortura (10 - 20 h): En Cal Conde. Gratuito.
Encuentro de Sketchers (10 - 13 h): Dibujo por las calles del pueblo. Gratuito.
Taller: Da vida a Burriac (10.30 - 11.30 h): Crea tu castillo (familias). Precio: 2 €.
Taller: Colores del Castillo de Burriac (10.30 - 12.50 h): Banderola (4-6 años). Precio: 2 €.
Macrotirolina Embrujada (11 - 13.30 h): En el Parking de Can Rodon. Precio: 5 €.
Gincana Familiar (11 - 13.30 h i 16 - 18.30 h): Por las calles. Gratuito.
Ambientación con músicos de calle (11 - 14 h): Sarau de Canya. Gratuito.
Exhibición Walpurgis, Brujas y Esgrima (11.30 h): Plaza de la Fábrica. Gratuito.
Ruta Patrimonial por el Núcleo Histórico (12.30 h): Visita guiada. Precio: 6 €.
Espectáculo Itinerante (12.30 h y 18 h): Animación por las calles. Gratuito.
Cuentacuentos: La Bruixa Isolda (13 h y 18.30 h): En la Plaza de la Fábrica. Gratuito.
Taller: La energía de Isolda cobra vida (16.30 - 17.20 h): Crea tu amuleto (7-10 años). Precio: 2 €.
Taller: Las sombras de Burriac (16.30 - 17.50 h): Postal silueta (4-6 años). Precio: 2 €.
Taller: El círculo de los sueños (17.30 - 18.50 h): Atrapasueños (familias). Precio: 2 €.
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