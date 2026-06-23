Un restaurante de Barcelona sirve el melón más caro del mundo (una pieza puede superar los 3.000 euros)

Esta fruta de culto es un símbolo de estatus en Japón, y Barcelona es de las pocas ciudades de Europa donde se sirve

Abrimos el melón: ¿cuánto pagaríais por una rodaja de esta fruta? Sea cual sea vuestra cifra, seguro que no llega a 3.000 euros. Pues bien, esto es lo que puede costar una pieza de Crown Melon, que se sirve en el restaurante Carlota Akaneya, situado en la calle del Pintor Fortuny, 32, en Ciutat Vella.

Los expertos gastronómicos consideran que este melón es un auténtico tesoro. El Crown Melon es una fruta de culto que se cultiva exclusivamente en la ciudad de Fukuroi bajo unos estrictos estándares de calidad que lo han convertido en uno de los productos agrícolas más codiciados del mundo. Incluso algunos lo llaman el rey de las frutas japonesas, sobre todo por su dulzura y una exclusividad que solo unos pocos afortunados pueden probar.

En nuestro caso, la exclusividad recae en Akaneya, que introdujo este plato en Europa por primera vez en su restaurante de Madrid, y ahora, Barcelona es uno de los pocos espacios del continente que lo ofrece a los comensales.

Se trata de una variedad de muskmelon de forma casi esférica, con un tallo en forma de 'T' y una textura y fragancia refinadas. Para cultivar esta fruta, hay que controlar la luz, la humedad y la temperatura constantemente de manera artesanal.

Foto: Carlota Akaneya Carlota Akaneya

Hay varias variantes de melón según la forma y el entramado de la piel: Fuji, Yama, Shiro y Yuki. Solo los ejemplares que cumplen con los máximos estándares reciben la etiqueta Crown, una certificación que incluye el número de productor y permite una trazabilidad completa. Saliendo del mundo de los melones, en Barcelona también hay espacios donde podéis encontrar gastronomía de proximidad donde se sabe perfectamente de dónde viene la comida.

Como decíamos, una pieza de rango Fuji puede superar los 3.000 euros. Aquí la calidad no se deja al azar: solo la pieza más perfecta de cada planta es la que emprende el viaje desde Fukuroi hasta la ciudad y, de esta manera, se convierte en el primer y único restaurante de Europa que lo sirve.

Un símbolo de lujo y respeto en la cultura japonesa

En Japón, el Crown Melon es un regalo de lujo y un símbolo de respeto, gratitud y estatus. En la cultura nipona –que podéis probar en estos locales de Barcelona–, los obsequios son un código social cargado de significado.

Esta tradición, conocida como omiyage y ochugen, está profundamente arraigada en el país. El ochugen, el intercambio de obsequios de verano, es uno de los rituales sociales más importantes del año, y este melón es el protagonista indiscutible desde hace décadas.

Si buscáis opciones más aptas para todos los bolsillos, en Barcelona también hay locales buenísimos y asequibles. En esta lista os proponemos los mejores sitios para comer por menos de 10 euros en la ciudad.