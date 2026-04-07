Una 'app' exclusiva para trabajadores de restauración de Barcelona ofrece descuentos en grandes restaurantes

La finalidad de QUEMO es crear una comunidad que sea un punto de encuentro y aprendizaje para el personal de hostelería

¿Cuál es el hobby de gran parte del personal de hostelería y restauración? ¡Salir a comer y a beber! Si hay un gremio en el que no se aplica eso de "en casa de herrero, cuchillo de palo", es en el de la restauración. Para un cocinero o un jefe de sala, el valor añadido y personal de gozar su tiempo libre en un restaurante tiene mucho más valor añadido que para una persona fuera del negocio. Por el simple motivo de que la gente de la restauración trabaja para que el resto del mundo disfrutemos en fin de semana.

Y bajo esta premisa tan sencilla –pero muy poco recordada por buena parte de la sociedad– se inaugura QUEMO, una aplicación y plataforma de descuentos en bares y restaurantes enfocada en exclusiva a los profesionales de la restauración.

El funcionamiento es muy sencillo: por una suscripción de 4,99 euros al mes –con una prueba gratis de siete días de salida– el usuario tiene acceso a una serie de descuentos de lo más sabrosos en algunos de los mejores restaurantes y bares de Barcelona. En el momento de la suscripción, el usuario acredita su condición de profesional de la restauración.

Por 4,99 al mes, el usuario tiene descuentos del 15 % para comer cuatro

Dichas promociones ocurren en los momentos semanales de menos concurrencia en los restaurantes, pero también en fin de semana (no olvidemos que esto no es Madrid, y en Barcelona llenar un local de lunes a miércoles puede ser una quimera). Por ejemplo: un lunes, el usuario tiene un descuento del 10 % de la cuenta final para un máximo de 4 personas en exclusivo y lujoso Amar de Rafa Zafra. O cenar en el muy selecto Bar Mut con ese mismo descuento el jueves.

Scott Chasserot Bar Mut (Eixample Dret)

Ferran Villaplana, impulsor de QUEMO –y gerente de restauración de amplia experiencia, exdirector del triestrellado Àbac entre otros– explica que esta plataforma va más allá de los clásicos descuentos de The Fork y similares. "La gente de hostelería solo puede salir a comer entre semana, que es cuando un restaurante está más parado. La clientela que gane un restaurante gracias a QUEMO será gente del gremio, que son los mejores embajadores que puede tener un restaurante", valora Villaplana.

Una plataforma que no cobra comisiones al restaurante

Según Villaplana, QUEMO es un win-win para todo el mundo: "La mayoría de plataformas obligan al descuento y cobran una comisión por cliente. Aquí no hay comisiones, sino que el usuario paga una única cuota mensual que es casi simbólica". ¿4,99 euros simbólicos? "Con que uses QUEMO una vez al mes ya recuperas esa cantidad con creces", mantiene. Y es difícil llevarle la contraria. Una cena para tres personas en el templo del arroz y la tapa de Can Ros sale por unos 100 euros (de lo más razonable). Con el descuento del 15 %, te ahorras 15 euros.

Foto: Maria Dias

De salida, la plataforma ya cuenta con nombres incontestables de la escena gastronómica de Barcelona como Grup Confiteria, Solange, Casa Amàlia, La Balmesina o el grupo The Fish & Chips Shop, entre otros. "Pero queremos ir más allá de los descuentos: la intención es formar una comunidad con eventos, catas y degustaciones gratuitas. Un punto de encuentro real para profesionales que quieren estar conectados con lo que pasa en la ciudad", argumenta Villaplana.

Para el gerente de restauración, Barcelona tiene una paradoja: dispone de una de las mejores escenas gastronómicas del mundo, pero es difícil de disfrutar para quienes la hacen posible. "Queremos que por una vez, los que sirvan sean los que disfruten", reflexiona Villaplana.

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