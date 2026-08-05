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Visitas guiadas gratis durante agosto a esta joya del siglo XIX barcelonés

Este edificio, construido para la Exposición Universal de 1888, está también en el epicentro de uno de los espacios de investigación científica más potentes de la ciudad

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Hivernacle de la ciutadella
Ajuntament de Barcelona | Hivernacle de la Ciutadella
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El Hivernacle de la Ciutadella se puede ver gratis, pero además, durante el mes de agosto, ofrece visitas guiadas completamente gratuitas. Eso sí: hay que reservar entrada, así que sigue leyendo para saber cómo hacerlo, antes de que se agoten las plazas.

Concretamente, a partir del 6 de agosto, las visitas serán en catalán jueves, domingos y festivos, y en castellano, sábados. Todas las visitas empezarán a las 10.30 h, y la duración es de 50 minutos.

Durante la visita, se explora, por un lado, el contexto histórico del parque de la Ciutadella y el actual proyecto científico y urbanístico del parque, que prevé convertirlo en un nodo de conocimiento, divulgación, investigación e innovación, y por otro lado, el tour profundiza en la historia del Hivernacle, su función y las plantas que contiene actualmente.

Hivernacle de la ciutadella
Ajuntament de BarcelonaHivernacle de la Ciutadella

Para reservar entrada, solo tienes que ir al siguiente enlace y seleccionar la fecha que mejor te vaya. Te recomendamos que te des prisa, ya que esta actividad se hace en grupos reducidos, de 15 a 20 personas por turno.

La historia del Hivernacle

Para que vayas preparado a la visita, te resumimos todo lo que tienes que saber sobre este edificio emblemático de Barcelona. A pesar de que a lo largo de su historia ha estado en desuso varias veces, cuando ha habido vida en el Hivernacle de la Ciutadella, ha sido memorable: se hicieron exposiciones de canaricultura, de animales de granja, de setas... En los años 90 se puso un bar-restaurante e incluso pusieron gradas para hacer un concierto.

Hivernacle de la Ciutadella, Barcelona
ShutterstockHivernacle de la Ciutadella, Barcelona

A finales de 2023, se rehabilitó siguiendo el modelo del Hivernacle de 1888, cuando fue construido por Josep Amargós i Samaranch como parte de la Exposición Universal que transformó Barcelona.

Para descubrir todas las actividades gratis de Barcelona, no te pierdas nuestras propuestas.

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