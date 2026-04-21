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Vueling esconde códigos de descuento por Barcelona solo durante la diada de Sant Jordi

Unos carteles con fragmentos de la leyenda de Sant Jordi ocultarán en su interior unos códigos para utilizar en la web de la aerolínea

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
avió, vueling
Foto: Shutterstock
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Los libros te hacen volar y, por este motivo, la compañía aérea Vueling ha decidido esconder códigos con descuentos para vuelos por toda Barcelona el día de Sant Jordi.

Los códigos se podrán encontrar entre fragmentos de la leyenda de Sant Jordi pegados en columnas publicitarias. Y tenemos una pista: estos textos estarán repartidos por la calle de Aragó, la de Provença y la ronda de Sant Antoni.

Fragmento de la leyenda
VuelingFragmento de la leyenda

La máquina expendedora de libros

Además de colocar códigos con descuentos, Vueling instalará el día de Sant Jordi una máquina expendedora de libros en el Palau Robert. Esta 'Vueling Machine' ofrecerá libros gratis a todos aquellos visitantes que muestren una reserva de vuelo con la compañía aérea a su nombre.

Los libros de la máquina serán sorpresa e irán de la mano de la editorial Booket, que este año celebra su 25º aniversario. Los participantes recibirán el libro junto con un portallibros especialmente diseñado para poder pasear cómodamente por las calles de Barcelona.

Entre los títulos disponibles en la máquina expendedora, se esconderán cinco premios gordos: vuelos dobles a destinos de la red Vueling (y si no ganas ninguno, puedes hacer turismo por Catalunya en los pueblos más bonitos de 2026).

Si aún no sabes qué hacer este Sant Jordi, puedes consultar nuestra guía, donde encontrarás puertas abiertas y actividades gratuitas que no te puedes perder.

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