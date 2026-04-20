Vuelos por todo el mundo por 14,99 euros desde Barcelona: así es la nueva oferta de esta compañía aérea

Si tienes ganas de hacer una escapada de fin de semana al extranjero, pero no te quieres gastar mucho dinero, esta compañía aérea te lo pone fácil con vuelos que no llegan a los 15 euros.

Se trata de Ryanair, que ofrece vuelos a destinos como Londres, París o Milán por menos de lo que te cuesta la gasolina para visitar un pueblo 'bonito' en la comarca de al lado. (Oye, que este plan tampoco nos parece mala idea, aquí puedes consultar los pueblos más bonitos de Cataluña el 2026).

¿Cómo puedes conseguir tu vuelo de 15 euros?

Muy fácil: solo tienes que entrar en la web de la oferta relámpago de Ryanair y escoger el destino que más te apetezca.

Cabe destacar que los vuelos salen desde el aeropuerto de El Prat, y que se debe reservar antes del 22 de abril para viajar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Estos son los destinos que puedes escoger y el precio más bajo de los billetes:

Alguer (Italia): 14,99 €

Bolonia (Italia): 14,99 €

Faro (Portugal): 14,99 €

Londres (Reino Unido): 14,99 €

Milán (Italia): 14,99 €

Nador (Marruecos): 14,99 €

Oujda (Marruecos): 14,99 €

Turín (Italia): 14,99 €

Trieste (Italia): 14,99 €

Perugia (Italia): 15,19 €

Uarzazat (Marruecos): 16,76 €

París Beauvais (Francia): 16,99 €

Frankfurt (Alemania): 19,99 €

Malta (Malta): 19,99 €

Reggio Calabria (Italia): 19,99 €

Venecia (Italia): 19,99 €

Un consejo para un fin de semana de ahorro y aventura es organizar un viaje de un solo día. Muchos de estos vuelos son de poco más de una hora, así que una manera de aprovechar los precios sin pagar hotel en el destino es comprar un vuelo de ida a primera hora de la mañana, y un vuelo de vuelta a última hora de la noche.

Si lo que realmente buscas es ir a vivir a otro lugar, tienes que saber que este país europeo es donde puedes cobrar más y tener más proyección en tu carrera profesional.