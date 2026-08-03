Para evitar que organizar un cumpleaños se convierta en una odisea, os sugerimos sitios de todo tipo donde los más pequeños podrán soplar las velas

Se acerca el cumpleaños de vuestro hijo o hija y toca organizarlo de nuevo. La primera decisión ya está tomada: en casa no será, porque el espacio es reducido y el jaleo está asegurado. Entonces, ¿dónde celebrarlo este año? Para ponéroslo fácil, hemos reunido 18 propuestas muy variadas para que encontréis la que mejor se adapte a vuestro plan.

¿Dónde?

El primer paso es decidir si preferís un espacio interior o al aire libre, y si buscáis una actividad que combine aprendizaje y diversión o simplemente un plan de puro entretenimiento.

Entre los planes de interior encontraréis salas inmersivas dedicadas al mundo de las golosinas, visitas guiadas a museos, salas privadas para organizar la fiesta a vuestro aire, escape rooms adaptados para niños, partidas de laser tag o talleres de manualidades creativas. Si lo que preferís es celebrarlo al aire libre, tenéis a vuestro alcance parques públicos con zonas pensadas para familias, parques de atracciones para los más valientes o el zoo.

La clave está en escoger un entorno en el que los niños disfruten y los adultos podáis relajaros sabiendo que todo está bajo control. Con opciones para todos los gustos y presupuestos, seguro que este año encontraréis el plan perfecto para celebrar un cumpleaños inolvidable.

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