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Nens a l'estiu
Foto: Shutterstock
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Lugares para celebrar fiestas infantiles

Para evitar que organizar un cumpleaños se convierta en una odisea, os sugerimos sitios de todo tipo donde los más pequeños podrán soplar las velas

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Se acerca el cumpleaños de vuestro hijo o hija y toca organizarlo de nuevo. La primera decisión ya está tomada: en casa no será, porque el espacio es reducido y el jaleo está asegurado. Entonces, ¿dónde celebrarlo este año? Para ponéroslo fácil, hemos reunido 18 propuestas muy variadas para que encontréis la que mejor se adapte a vuestro plan.

¿Dónde?

El primer paso es decidir si preferís un espacio interior o al aire libre, y si buscáis una actividad que combine aprendizaje y diversión o simplemente un plan de puro entretenimiento.

Entre los planes de interior encontraréis salas inmersivas dedicadas al mundo de las golosinas, visitas guiadas a museos, salas privadas para organizar la fiesta a vuestro aire, escape rooms adaptados para niños, partidas de laser tag o talleres de manualidades creativas. Si lo que preferís es celebrarlo al aire libre, tenéis a vuestro alcance parques públicos con zonas pensadas para familias, parques de atracciones para los más valientes o el zoo.

La clave está en escoger un entorno en el que los niños disfruten y los adultos podáis relajaros sabiendo que todo está bajo control. Con opciones para todos los gustos y presupuestos, seguro que este año encontraréis el plan perfecto para celebrar un cumpleaños inolvidable.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores 50 sitios para ir con niños en Barcelona

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Los mejores sitios para celebrar fiestas infantiles

1. Vídeo Instan

  • Tiendas
  • Música y entretenimiento
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Vídeo Instan
Vídeo Instan
Foto: Video Instan

¿Qué es? Es el primer videoclub de España. Abrió en un pequeño local de la calle Comerç, pero el éxito fue tan grande que, al cabo de un año, se trasladó a su actual espacio del Eixample, de 400 m², con un catálogo de más de 44.000 títulos entre clásicos descatalogados y novedades. Ofrece servicio de alquiler de películas, cafetería y una sala de cine de 30 butacas que puede reservarse para celebraciones privadas. El precio varía según el número de asistentes y el día de la semana.

¿Por qué es perfecto para los niños? Porque podéis elegir entre 44.000 películas —muchísimas de ellas infantiles—, disfrutar de una pantalla 4K con sonido Dolby Atmos y verlas en una sala equipada con aire acondicionado.

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2. House of Candy

  • Niños
  • Actividades curiosas
  • Dreta de l'Eixample
House of Candy
House of Candy
Foto: House of Candy

¿Qué es? House of Candy es un espacio de 2.000 m² lleno de infancia y fantasía, dedicado al mundo de las golosinas. Con 10 salas temáticas, inmersivas y multisensoriales, cada una centrada en un dulce diferente —chicles, ositos de goma, regaliz, etc. Todo está diseñado para que los adultos recuperen su espíritu infantil y los más pequeños descubran un universo repleto de sorpresas, colores, sabores y aromas irresistibles.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Es prácticamente imposible que no se lo pasen en grande en House of Candy. Aquí pueden correr, saltar y explorar a su aire, tocar y oler objetos de tamaño XL, probar golosinas y capturar selfies divertidísimos que inmortalizan la aventura.

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3. Play Point

  • Qué hacer
  • Juegos y aficiones
  • Sant Antoni
Play Point
Play Point
Foto: Play Point

¿Qué es? Un espacio pensado para disfrutar del láser tag con amigos o en familia. Aunque no es un local enorme –la capacidad es de 8 jugadores– eso lo convierte en una experiencia más intensa y divertida, donde cada partida exige puntería, rapidez para esconderse y habilidad para esquivar los rayos láser (tranquilos, aquí los disparos no duelen).

¿Por qué es un buen plan para los niños? Porque combinan la emoción del juego con una buena merienda. Los packs incluyen dos partidas de láser tag junto con bebidas, y la opción de elegir entre bocadillos, pizzas o tapas, además de patatas y golosinas. Todo por precios que oscilan entre los 18 y 26,50 euros.

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4. Çukor

  • Tiendas
  • Chocolate y dulces
  • Ciutat Vella
Çukor
Çukor
Foto: Çukor

¿Qué es? Çukor —que significa 'azúcar' en húngaro— es una tienda de dulces, obrador, academia y templo de la imaginación azucarada. Sus productos artesanales —caramelos, pastillas y chocolates de formas y colores sorprendentes— juegan en la frontera entre la golosina y el alimento saludable. Por ejemplo, sus nubes se hacen con fruta fresca (mango, piña, fruta de la pasión...) y los caramelos, con frutas deshidratadas, especias y hierbas aromáticas.

¿Por qué es un buen plan para los niños? Los cumpleaños infantiles son diversión y aprendizaje: sin edad mínima en el taller de chocolate y a partir de 9 años en el de caramelos, los niños crean piruletas, anillos, globos soplados y mucho más, siempre guiados por el personal del local. También podéis encargar la merienda y el pastel, o llevarlos de casa.

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5. Alice Secret Garden

  • Coctelerías
  • Barcelona
Alice Secret Garden
Alice Secret Garden
Foto: Alice Secret Garden

¿Qué es? Un local inspirado en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, con una decoración interior y exterior mágica que transporta a los clientes a un universo de fantasía. Cuenta con un patio interior perfecto para desayunar, merendar, coctelear o lo que se tercie.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Aunque el espacio no está pensado principalmente para niños —de hecho, la mayoría de la clientela es adulta—, resulta ideal para celebrar un cumpleaños en petit comité.

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6. Teatreneu

  • Comedia
  • Vila de Gràcia
Teatreneu
Teatreneu
Foto: Teatreneu

¿Qué es? Abierto en 1998, Teatreneu cuenta con dos salas y una programación variada que abarca todo tipo de artes escénicas: desde obras de teatro, shows de improvisación y stand up, hasta magia, danza y funciones especialmente pensadas para el público infantil.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? No hace falta ser un privilegiado para soplar las velas en un teatro. Los niños que disfrutan actuando vivirán una experiencia única en Teatreneu: el homenajeado puede participar en el espectáculo y recibir felicitaciones de todos los asistentes. Antes de la función, además, se dispone de un espacio reservado para celebrar con los amigos, con picoteo incluido, creando un cumpleaños inolvidable lleno de diversión y creatividad.

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7. Just For You Kids

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
Just For You Kids
Just For You Kids

¿Qué es? Situado en la calle Casanova, Just For You Kids es un espacio dedicado a talleres de manualidades y a la celebración de todo tipo de eventos, desde bautizos y comuniones hasta cumpleaños y fiestas familiares.

¿Por qué es un buen plan para los niños? Las actividades están pensadas para despertar la creatividad de los más pequeños: papiroflexia, ilustración, modelado y mucho más. Si tus niños disfrutan con la plastilina, la pintura o los papeles de colores, aquí se lo pasarán en grande, explorando, creando y dejando volar su imaginación.

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8. Barcelona Bosc Urbà

  • Lugares de interés
  • Sant Martí
Barcelona Bosc Urbà
Barcelona Bosc Urbà

¿Qué es? En la Plaza del Fòrum hay un parque de aventuras diferente, situado en plena ciudad. Tirolinas, redes, lianas, puentes... más de cincuenta atracciones distribuidas en circuitos adecuados a todo tipo de edades y capacidades. También celebran fiestas de cumpleaños, y son perfectos para los más aventureros de la casa. 

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Porque aquí viven emociones fuertes. ¿El premio? La merienda posterior, ideal para recuperar fuerzas.

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9. Yogui Kids

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
Yogui Kids
Yogui Kids
Yogui Kids

¿Qué es? El espacio apuesta por una actividad todavía atípica entre los niños: el yoga. Creen en su capacidad de desarrollar la imaginación y la motricidad a través de unas sesiones mucho más lúdicas que el yoga para adultos. Aquí, los aniversarios se llaman 'yoguifestes' y conjugan una sesión de yoga infantil con tiempo libre para jugar, merienda y tiempo para soplar las velas.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Porque es una actividad distinta y original. 

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10. Parc de l'Oreneta

  • Lugares de interés
  • Sarrià - Sant Gervasi
Parc de l'Oreneta
Parc de l'Oreneta
Foto: El Tren de l'Oreneta

¿Qué es? Se trata de la gran zona forestal que conecta Barcelona con la sierra de Collserola. Un espacio natural con una amplia red de caminos, zonas de descanso, áreas de juego infantil, mesas de ping pong, trenes turísticos y hípica con ponis, ideal para disfrutar del aire libre y la naturaleza en familia.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Los parques de Barcelona son una opción fantástica y económica para celebrar cumpleaños. Se pueden utilizar los espacios verdes de la ciudad de forma gratuita, siempre que se solicite un permiso con tres semanas de antelación en las oficinas municipales. La ciudad ofrece parques ideales para ir con niños, como el Parque de la Creueta del Coll, el de Villa Amelia o el Turó Park, donde los pequeños pueden correr, explorar y disfrutar de juegos al aire libre mientras los adultos se relajan en un entorno seguro y agradable.

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11. Zoo de Barcelona

  • Qué hacer
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Zoo de Barcelona
Zoo de Barcelona
© Marc Goodwin / Time Out

¿Qué es? Las presentaciones sobran: el Zoo de Barcelona es un clásico que fascina a pequeños y grandes por igual.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Será difícil que se lo crean: ¡celebrar un cumpleaños entre delfines o animales exóticos! El Zoo organiza este tipo de fiestas y ofrece dos opciones según se trate de una celebración individual o grupal. En una, los delfines se convierten en los animadores de la fiesta; en la otra, los protagonistas son los animales del terrario. Siempre acompañados de un educador, los niños vivirán una experiencia única y saldrán entusiasmados, con recuerdos que no olvidarán.

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12. L'Aquàrium

  • Lugares de interés
  • Zoológicos y acuarios
  • Ciutat Vella
  • precio 2 de 4
L'Aquàrium
L'Aquàrium
© Olivia Rutherford / Time Out

¿Qué es? Abierto en 1995 con una clara vocación educativa, hoy es el centro marino lúdico más importante del mundo en temática mediterránea. 

¿Por qué es un plan perfecto para los niños?Porque difícilmente olvidarán un cumpleaños entre peces y otras criaturas marinas. Como si estuvieran bajo el mar, los invitados podrán descubrir qué se esconde en las profundidades y conocer la fauna marina de primera mano. Peces payaso, anémonas, peces tropicales... un entorno espectacular que no necesita más decoración. Las fiestas en el Aquarium incluyen merienda, pastel y un juego sobre los mensajes del fondo del mar.

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13. Planeta Magic

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
Planeta Magic
Planeta Magic
Foto: Planeta Magic

¿Qué es? Un parque infantil donde podrán celebrar el cumpleaños durante toda una mañana o toda la tarde. Merienda, juegos, espectáculos,  reparto de regalos y actividades harán del día de cumpleaños una jornada inolvidable. Tiene una gran cafetería a disposición de los padres y también organiza fiestas para los más creciditos. ¿El objetivo? Que tanto los más pequeños como los grandes disfruten como niños.

¿Por qué es un plan perfecto para los niños? Porque pueden pasar toda la mañana o la tarde celebrando su cumpleaños en un entorno diseñado para divertirse sin parar.  

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14. Parc d'Atraccions Tibidabo

  • Lugares de interés
  • Parques temáticos
  • Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Parc d'Atraccions Tibidabo
Parc d'Atraccions Tibidabo

¿Qué es? Situado en la montaña del Tibidabo e inaugurado en 1901, este parque pertenece a la sierra de Collserola, ocupa 70.000 m² y es uno de los mejores miradores de Barcelona, con vistas panorámicas que abarcan toda la ciudad.

¿Por qué es un buen plan para los niños? Celebrar un cumpleaños en el Parque de Atracciones del Tibidabo es el sueño de cualquier niño. En una 'tibifiesta', los pequeños disfrutan de las atracciones y espectáculos del parque acompañados por un monitor, mientras viven la emoción de un día lleno de diversión. Además, podrán merendar y comer pastel en una sala especial para cumpleaños, convirtiendo la celebración en una experiencia inolvidable para ellos y también para los padres.

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15. Music Together Barcelona

Music Together Barcelona
Music Together Barcelona
Foto: Music Together Barcelona

¿Qué es? Este espacio está diseñado para que grandes y pequeños disfruten de la música juntos. Integrado en un programa de educación musical con proyección internacional, organiza sesiones semanales en las que niños y padres cantan, tocan instrumentos y bailan bajo la guía de un profesor. Los cumpleaños siguen la misma dinámica, con la emoción añadida del pastel, los invitados y, por supuesto, un 'Cumpleaños feliz' que se entona como nunca.

¿Por qué es un buen plan para los niños? Porque no hay nada como celebrar rodeado de música, ritmos y diversión. Los niños participan activamente, se expresan, juegan y comparten momentos únicos con amigos y familiares, haciendo que la fiesta sea inolvidable y llena de alegría.

16. CosmoCaixa

  • Museos e instituciones
  • Ciencia y tecnología
  • Sant Gervasi - La Bonanova
CosmoCaixa
CosmoCaixa
Foto: CosmoCaixa Barcelona

¿Qué es? Es el museo de la ciencia de Barcelona y pertenece a la Fundación 'la Caixa'. Se divide en diversos espacios, todos dedicados a la divulgación en diferentes ramas específicas de la ciencia; universo, espacio, evolución, etc. 

¿Por qué es un buen plan para los niños? Si a vuestro hijo o hija le gustan las ciencias naturales, celebrar el cumpleaños en Cosmocaixa será su mejor regalo. Con sus amigos y guiado por monitores especializados podrán tocar animales en el Toca Toca, experimentar con los elementos en el Clik y descubrir el espacio en el Planetario. En definitiva, tendrán el privilegio de conocer la ciencia de primera mano.

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17. Aventurico Tetuan Barcelona

  • Qué hacer
  • Barcelona
Aventurico Tetuan Barcelona
Aventurico Tetuan Barcelona
© Lock Clock

¿Qué es? Tienen dos locales: en el de Tetuan organizan escape rooms, gincanas y experiencias de realidad virtual, mientras que en el de la Monumental ofrecen juegos de escondite en la oscuridad y Pulse Up, actividades llenas de emoción y adrenalina.

¿Por qué es un buen plan para los niños? Porque la diversión de un escape room no es solo para adultos. Aquí cuentan con salas adaptadas para los más pequeños. Además, ofrecen diversas opciones de cumpleaños que incluyen escape room, animador, merienda, pastel, juegos de mesa y talleres.

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18. Alteuaire

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
Alteuaire
Alteuaire
Foto: Alteuaire

¿Qué es? Un espacio perfecto para celebrar cumpleaños junto a amigos y familia, con todo lo necesario para que la fiesta sea única e inolvidable. Ofrecen distintas salas, payasos, magia, decoración con globos, animación infantil, bolsas de chuches y la experiencia de realidad virtual, para una diversión asegurada. Tienen locales en Horta, Sants, Sant Andreu y Nou Barris. 

¿Por qué es un buen plan para los niños? Porque el nombre del local no engaña: aquí los niños pueden jugar, explorar y divertirse a su aire.

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