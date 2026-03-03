Aquí tienes la traducción al castellano, manteniendo intacta toda la estructura de etiquetas HTML, atributos de datos y entidades de caracteres para que el código funcione perfectamente:

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

¿Qué museos participan?

Los museos están llenos de historias, pero no solo por las piezas que conservan y exponen. Con esta propuesta, seis equipamientos de Barcelona y su área metropolitana —el Museo Marítimo de Barcelona, el Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de Historia de Cataluña, los Museos de Esplugues de Llobregat y el Museo Olímpico y del Deporte— se unen para dar a conocer la trayectoria de mujeres que han dejado huella en ámbitos diversos y que a menudo han tenido que luchar para hacerse un hueco en su campo.

Dirigida al público familiar con niños a partir de 5 años, la actividad es gratuita y con aforo limitado, y tendrá lugar durante los fines de semana del 28 de febrero al 22 de marzo. Cada sesión propone acercarse a la vida de una protagonista diferente a través de una narración viva y cercana que reivindica el talento, la perseverancia y la diversidad de las experiencias femeninas.

Protagonistas en femenino

Las protagonistas de esta edición son la patrona de barco Míriam Artacho, vinculada al mundo de la navegación y la sostenibilidad marina; la investigadora Lídia Freixas, especialista en pequeños mamíferos y biodiversidad; la ceramista contemporánea Sophie Aguilera Lester, que trabaja entre el arte, el diseño y el espacio urbano; Marta Lloret Blackburn, conocida como La Cazadora de Masías y dedicada a la preservación del patrimonio rural; la joven ciclista Paula Blasi, figura emergente del deporte europeo; y Cleopatra, la legendaria reina de Egipto que destacó por su inteligencia y habilidad política. Seis historias que muestran trayectorias muy diferentes pero unidas por la determinación, el conocimiento y la capacidad de transformar su entorno.

Así, el ciclo continúa reivindicando mujeres que han abierto camino, con relatos explicados con naturalidad y sin artificios, acercando al público historias reales que inspiran, interpelan e invitan a mirar el pasado y el presente con una nueva perspectiva.