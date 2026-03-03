Suscríbete
Manifestació 8M
Foto: Shutterstock | Manifestació 8M
Foto: Shutterstock

Actividades y fiestas para el Día de la Mujer en Barcelona

Aprovechamos el 8 de marzo para reivindicar y disfrutar del trabajo de las creadoras de aquí y de todo el mundo

Escrito por Time Out Barcelona Editors
Desde mediados del siglo XIX, las mujeres salen a la calle para reclamar y reivindicar mejoras laborales y salariales, conciliación familiar, igualdad y para rechazar totalmente el sexismo. Y aunque ha pasado más de un siglo, la lucha no ha cesado y se ha demostrado que sigue siendo necesaria. El día 8 de marzo es el día marcado en el calendario como el Día Internacional de las Mujeres, pero realmente lo es cada día. La cultura va ligada a la lucha y hemos hecho una selección de actividades pensadas especialmente para esta celebración. ¡La revolución será feminista o no será!

1. Dos manifestaciones por el 8M

Dos manifestaciones por el 8M
Dos manifestaciones por el 8M
Foto: Shutterstock

Se han convocado en la ciudad dos protestas diferentes para el 8 de marzo. Son las siguientes:

La organizada por la Asamblea 8M, que a diferencia de otras ediciones, la marcha se realizará por la mañana, con inicio a las 11.30 h en los Jardinets de Gràcia, pasará por Passeig de Gràcia, ronda de Sant Pere y terminará en Arc de Triomf.

La organizada por el Movimiento Feminista (abolicionista y contrarias al 'transgenerismo), que se ha desmarcado de la convocatoria oficial. Esta arrancará en la plaça de Catalunya a las 12 h y hará el recorrido por Fontanella, via Laietana y terminará en el Passeig Picasso.

2. Manifestación nocturna

Manifestación nocturna
Manifestación nocturna
Foto: Imatges Barcelona

Como cada año, el 7 de marzo por la tarde la ciudad acoge una manifestación nocturna no mixta. Esta convocatoria, bajo el nombre de 'Se va a armar la gorda', reunirá a las participantes a las 19 h en la plaza de Charles Darwin (en el paseo marítimo de la Barceloneta 31B) y las organizadoras avanzan que habrá una acción sorpresa. ¡Este año, la protesta se organiza por decimosexto año!

3. Manifestación (¡y huelga!) estudiantil

Manifestación (¡y huelga!) estudiantil
Manifestación (¡y huelga!) estudiantil
Foto: Marc Gómez

Este año, el Sindicato de Estudiantes hace un llamamiento a vaciar las aulas y llenar las calles el día 6 de marzo, dos días antes del 8M. La huelga feminista y la manifestación estudiantil, por lo tanto, se adelanta dos días y arrancará a las 12 h en la Plaza Universidad.

4. 8 de marzo en los centros cívicos de la ciudad

8 de marzo en los centros cívicos de la ciudad
8 de marzo en los centros cívicos de la ciudad
Foto: Instagram / @_fabriziobarraphoto_

Los 52 equipamientos que forman la Red de Centros Cívicos de Barcelona han preparado toda una serie de actividades para celebrar el día de la mujer. Se ofrecerán charlas, exposiciones, conciertos, cine, itinerarios y talleres para reflexionar sobre las desigualdades y reivindicar los derechos de las mujeres.

5. Concierto del 8M ESMUC

Concierto del 8M ESMUC
Concierto del 8M ESMUC
ESMUC

La Escuela Superior de Música de Cataluña realizará la performance Veu Alta, un concierto conmemorativo que reunirá a chicas alumnas de la Escuela en el escenario del Saló del Tinell. La propuesta musical que tendrá lugar el 6 de marzo quiere visibilizar el papel de la mujer en la industria musical y artística actual. El concierto, que se acompaña de dos mesas redondas a lo largo de la semana, cuenta con la colaboración del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) y el Museo de la Música.

Concierto Veu alta, 6 de marzo. 18 h. Saló del Tinell (Museo de Historia de Barcelona MUHBA). Acceso libre con aforo limitado a la capacidad de la sala.

6. Pequeñas historias, grandes mujeres

  • Niños
  • Actividades con libros
Pequeñas historias, grandes mujeres
Pequeñas historias, grandes mujeres
Hypatia

Aquí tienes la traducción al castellano, manteniendo intacta toda la estructura de etiquetas HTML, atributos de datos y entidades de caracteres para que el código funcione perfectamente:

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

¿Qué museos participan?

Los museos están llenos de historias, pero no solo por las piezas que conservan y exponen. Con esta propuesta, seis equipamientos de Barcelona y su área metropolitana —el Museo Marítimo de Barcelona, el Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, el Museo de Historia de Cataluña, los Museos de Esplugues de Llobregat y el Museo Olímpico y del Deporte— se unen para dar a conocer la trayectoria de mujeres que han dejado huella en ámbitos diversos y que a menudo han tenido que luchar para hacerse un hueco en su campo.

Dirigida al público familiar con niños a partir de 5 años, la actividad es gratuita y con aforo limitado, y tendrá lugar durante los fines de semana del 28 de febrero al 22 de marzo. Cada sesión propone acercarse a la vida de una protagonista diferente a través de una narración viva y cercana que reivindica el talento, la perseverancia y la diversidad de las experiencias femeninas.

Protagonistas en femenino

Las protagonistas de esta edición son la patrona de barco Míriam Artacho, vinculada al mundo de la navegación y la sostenibilidad marina; la investigadora Lídia Freixas, especialista en pequeños mamíferos y biodiversidad; la ceramista contemporánea Sophie Aguilera Lester, que trabaja entre el arte, el diseño y el espacio urbano; Marta Lloret Blackburn, conocida como La Cazadora de Masías y dedicada a la preservación del patrimonio rural; la joven ciclista Paula Blasi, figura emergente del deporte europeo; y Cleopatra, la legendaria reina de Egipto que destacó por su inteligencia y habilidad política. Seis historias que muestran trayectorias muy diferentes pero unidas por la determinación, el conocimiento y la capacidad de transformar su entorno.

Así, el ciclo continúa reivindicando mujeres que han abierto camino, con relatos explicados con naturalidad y sin artificios, acercando al público historias reales que inspiran, interpelan e invitan a mirar el pasado y el presente con una nueva perspectiva.

Para picar algo

La Raposa

  • Bares de tapas
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Raposa
La Raposa
© Maria Dias

Bajo el rótulo de bar vegano y una librería feminista encontraréis un local luminoso y vivo. El proyecto es potente: fruto de la amistad y el entusiasmo activista de tres vecinas del barrio, la arquitecta Alba, la cocinera Momo y la diseñadora Natalia, La Raposa nace como espacio polivalente de encuentro y cooperativa de trabajo para fomentar otra cultura de barrio, porque el Poble-sec está siendo arrasado por la moda de la tapa rápida del turista de paso.

Los pilares del proyecto son el bar vegetariano (croquetas, bravas, ensaladas, cremas, currys y pastas a precios populares), con alimentos de km 0 y ecológicos abastecidos por cooperativas agroalimentarias; la librería especializada en feminismo y transfeminismo, literatura infantil, fanzines, cocina vegetariana y antiespecista; y los talleres de pan, conservas de alimentos, de huerto urbano o de autoedición básica, siempre impartidos o coordinados por mujeres, lesbianas o trans.

La Monroe

  • Cocina Internacional
  • El Raval
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Monroe
La Monroe
© Irene Fernández

Berta, Sergi y Jordina hace años que tienen negocios pequeñitos y aprovechadísimos en el Raval y trabajan juntos para cultivar un nuevo modelo de relación establecimientos-barrio, basado en la red, la sostenibilidad y la atención a los vecinos. Que hayan unido esfuerzos para abrir La Monroe, el bar de la Filmoteca, es muy buena noticia, porque la gestionan con el mismo amor y conocimiento del territorio que sus propios locales.

La Monroe es todoterreno: puedes desayunar, picar algunas tapas –¡la ensaladilla rusa está buenísima y los embutidos son de Ponts!–, comerte un menú a buen precio, beber tés, cócteles, comer bocadillos y ensaladas, cenar un cebiche o un secreto ibérico. Te puedes gastar cuatro duros y tomarte un café y un fabuloso pastel casero o comer por 25 € y quedar como un señor. 

Les Tres a la Cuina

  • Cocina creativa
  • Vila de Gràcia
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Les Tres a la Cuina
Les Tres a la Cuina
©MariaDias

Situado en pleno barrio de Gracia, en una zona en la que la vida huele a vermut y la luz tiene el color de las buenas conversaciones, Les Tres a la Cuina tiene un look que podría equipararse a locales de otros barrios universales como el Soho. Es un negocio familiar de cocina casera, hecha con producto fresco y de proximidad. Esto, que suena a eslogan vacío, ellas lo hacen real con una cocina cotidiana tan buena que, una vez la pruebas, la quieres tener cada día. Ya sabéis que un nutricionista te dirá que comas de muchos colores diferentes; aquí lo puedes hacer con platos tanto sabrosos y completos como 'trinxat' de col y patata con pimentón de la vera o caballa con 'crumble' de pistachos y guarnición de patata con champiñones. 

Las Fernández

  • Española
  • El Raval
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Las Fernández
Las Fernández
FOTO: Irene Fernandez

¿Queréis un ejemplo de tenacidad, de alegría, de hermandad, de comidas increíbles, de lucha vecinal? Ahí está Las Fernández: tres hermanas de Ponferrada que desde 2003 hacen latir el corazón del Raval con su amor por la buena cocina y las ganas de cerrar filas. Entrad en el enrojecimiento acogedor y almodovariano de Las Fernández y pedid unos tacos de gallo rebozado con granada, cilantro y mayonesa de anacardos y mango: como toda su carta, un prodigio de gusto e imaginación.

Cervantes

  • Barcelona
Cervantes
Cervantes

Una leyenda del Gòtic que sirve el mejor bocadillo de tortilla de queso que probarás en tu vida. Trato familiar, mobiliario antiguo y clientela fija: también se le llama familia.

