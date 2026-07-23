Time Out dice

Del 1 al 9 de agosto, el Circuit Festival celebra este 2026 su 17.ª edición. Durante nueve días, el festival despliega una programación formada por 12 fiestas de música electrónica en diferentes espacios de Barcelona y el área metropolitana. Algunas son de las promotoras LGTBIQ+ más activas y de éxito en la escena clubbing, como Guyz (Alemania), Rapido (Holanda) e H.I.M. (Bélgica), reuniendo a más de 50 artistas internacionales y miles de asistentes llegados de todo el mundo.

Este año, el festival amplía su propuesta musical incorporando por primera vez a artistas vinculados a las escenas queer y underground, así como nuevos estilos como el hard techno y el future rave. Entre los nombres destacados se encuentran Morten, creador del future rave; Abel, referente del tribal house; Nina Flowers, icono de la cultura drag; e Anne Louise, Tom Stephan, David Tort, Boris, Chris Bekker, Brady Prince, Joshua Ruiz, Mario Beckman, Pagano y Alex Acosta.

El programa se reparte entre espacios como Fira Gran Via, Razzmatazz, Illa Fantasia, Input Club, Safari Disco Club, Luz de Gas y SeaSea Club. Uno de los momentos más esperados volverá a ser el Water Park Day en Illa Fantasia el 4 de agosto, que convierte la piscina de olas del parque acuático en una gran pista de baile, mientras que la fiesta Pervert XXL del 6 de agosto estrena un nuevo formato con diversos escenarios inspirados en la cultura club berlinesa y la estética fetish.

Más allá de la música, el Circuit Festival continúa reivindicándose como un espacio de encuentro para la comunidad LGBTIQ+, poniendo el acento en la diversidad, la inclusión y la libertad de expresión.

Las entradas y abonos ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival.