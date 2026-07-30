Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Los Aurora
Foto: Dihue Miguens Ortiz | Ciutat Flamenco | Los Aurora

Ciutat Flamenco

La 33.ª edición del festival reúne a grandes nombres del flamenco, apuesta por los creadores emergentes y culmina con la despedida de Los Aurora
  • Qué hacer
  • Centre Artesà Tradicionàrius, Gràcia
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
Publicidad

Time Out dice

Del 16 al 25 de octubre, Barcelona celebra una nueva edición de Ciutat Flamenco, el festival organizado por el Taller de Músics que este año llega a su 33.ª edición con una programación dedicada a reivindicar el talento flamenco creado en Cataluña. Diferentes espacios de la ciudad acogen estrenos, espectáculos de danza, conciertos y nuevas propuestas escénicas.

La programación se inaugura con el estreno en Cataluña de Guacamayo, de José Maldonado, una pieza que fusiona flamenco y pintura. Además, llega por primera vez al territorio Más que baile, de Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022. También pasan por el festival artistas como Yoel Vargas, Esperanza Garrido, Jordi Latorre, Lorena Oliva y Víctor Franco. Y se mantiene su apuesta por el talento emergente con Districte Flamenco, con tres piezas de pequeño formato de jóvenes creadores.

Otro punto a destacar de la programación es Ciutat Batalla, el concurso de danza y artes del movimiento vinculadas al flamenco, que vuelve a reunir a participantes de todas partes en una competición donde se pone a prueba tanto la creatividad como la capacidad de improvisación.

El último día de Ciutat Flamenco, Los Aurora x Catalunya Flamenca ofrecen un espectáculo creado especialmente para el festival que sirve de despedida de Los Aurora después de diez años de trayectoria. El concierto reúne a diversos artistas invitados para celebrar una de las formaciones que más ha contribuido a renovar el flamenco-jazz creado en Cataluña.

Los espectáculos tienen lugar en diversos equipamientos de la ciudad, como L'Auditori, el SAT! Sant Andreu Teatre, el Ateneu Popular 9 Barris, el Centre Artesà Tradicionàrius, La Farinera del Clot y Nau Bostik. Las entradas ya están a la venta y el festival también ofrece abonos para asistir a diversos espectáculos.

Detalles

Sitio web del evento
ciutatflamenco.com/ca/
Dirección
Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça Anna Frank
Gràcia
Barcelona
08012
Transporte
Fontana (M: L3)

Fechas y horas

Víctor FrancoNau Bostik 18:00
10-12 €
Districte FlamencoNau Bostik 19:15
10-12 €
Los Aurora x Catalunya FlamencaL'Auditori 19:00
20 €
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.