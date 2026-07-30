Time Out dice

Del 16 al 25 de octubre, Barcelona celebra una nueva edición de Ciutat Flamenco, el festival organizado por el Taller de Músics que este año llega a su 33.ª edición con una programación dedicada a reivindicar el talento flamenco creado en Cataluña. Diferentes espacios de la ciudad acogen estrenos, espectáculos de danza, conciertos y nuevas propuestas escénicas.

La programación se inaugura con el estreno en Cataluña de Guacamayo, de José Maldonado, una pieza que fusiona flamenco y pintura. Además, llega por primera vez al territorio Más que baile, de Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022. También pasan por el festival artistas como Yoel Vargas, Esperanza Garrido, Jordi Latorre, Lorena Oliva y Víctor Franco. Y se mantiene su apuesta por el talento emergente con Districte Flamenco, con tres piezas de pequeño formato de jóvenes creadores.

Otro punto a destacar de la programación es Ciutat Batalla, el concurso de danza y artes del movimiento vinculadas al flamenco, que vuelve a reunir a participantes de todas partes en una competición donde se pone a prueba tanto la creatividad como la capacidad de improvisación.

El último día de Ciutat Flamenco, Los Aurora x Catalunya Flamenca ofrecen un espectáculo creado especialmente para el festival que sirve de despedida de Los Aurora después de diez años de trayectoria. El concierto reúne a diversos artistas invitados para celebrar una de las formaciones que más ha contribuido a renovar el flamenco-jazz creado en Cataluña.

Los espectáculos tienen lugar en diversos equipamientos de la ciudad, como L'Auditori, el SAT! Sant Andreu Teatre, el Ateneu Popular 9 Barris, el Centre Artesà Tradicionàrius, La Farinera del Clot y Nau Bostik. Las entradas ya están a la venta y el festival también ofrece abonos para asistir a diversos espectáculos.