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Fades
Foto: Cruïlla | Fades

Festigàbal 2026

Fades y Ouineta, entre otros, actúan en el Festigàbal los días 15 y 16 de agosto, gratis, en los Jardines de la Sedeta
  • Qué hacer, Festivales
  • Jardins de la Sedeta
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

Los días 15 y 16 de agosto, coincidiendo con la Fiesta Mayor de Gràcia, los Jardines de la Sedeta se convierten en el escenario del Festigàbal, uno de los festivales gratuitos más esperados del verano en Barcelona. Organizado por el Heliogàbal, este pequeño certamen apuesta por una programación que combina artistas emergentes y nombres consolidados de la escena musical independiente catalana.

Durante dos noches, el público disfruta al aire libre de conciertos que van del pop y el indie a la electrónica y los sonidos urbanos. El cartel de este año cuenta con nombres como Ouineta, Fades, Balma, Gigi Ros, Habla de mí en presente, Partiperes, Irieix e Ypnosi, mientras que DJ Cobo y Ryna DJ son los encargados de poner el punto final a cada una de las jornadas con sus sesiones.

Programación Festigàbal 2026

Sábado 15 de agosto

20 h: Irieix

21 h: Partiperes

22 h: Habla de mí en presente

23:20 h: Ouineta

0:15 h: DJ COBO

Domingo 16 de agosto

20 h: Gigi Ros

21 h: Ypnosi

22 h: Fades

23:20 h: Balma

0:15 h: Ryna DJ

Consulta otros festivales y conciertos en nuestra agenda musical de Barcelona.

Detalles

Dirección
Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
Gràcia
Barcelona
08025
Transporte
Joanic (M: L4)
Precio
Gratis

Fechas y horas

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