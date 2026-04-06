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Foto: Shutterstock / Kite_rin
Foto: Shutterstock / Kite_rin

Las mejores clases de yoga presenciales y virtuales

Cursos presenciales y sesiones virtuales para hacer yoga y ejercicios que nos ayudan a mantener el cuerpo y la mente en equilibrio

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Por tendencia o por convicción, hay quien de entre todos los deportes elige el yoga en cualquiera de sus variantes y periódicamente necesita practicarlo para sentirse bien. El cuerpo y el alma se sienten alineadas y saludables, y así comienza el círculo virtuoso infinito que también abarca la alimentación saludable. Estos centros os ayudarán a introducir en el yoga en vuestras rutinas.

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Xuan Lan Yoga

Xuan Lan Yoga
Xuan Lan Yoga
Foto: Xuan Lan Yoga

Xuan Lan había practicado yoga durante años antes de convertirse en profesora. Trabaja diferentes modalidades (Vinyasa, Dharma, Jivamukti, Ashtanga yoga) y cuenta con un canal de Youtube desde donde podréis seguir las sesiones de la profesora más mediática; están las sesiones de 25 minutos para iniciarse en el yoga y los ejercicios y posturas para diferentes niveles. Xuan ha publicado un par de libros sobre su experiencia con el yoga y colabora con programas (Operación Triunfo) y marcas.

Yoga con Gracia

Yoga con Gracia
Yoga con Gracia
Yoga con gracia

Espacios como Yoga con Gracia ofrecen clases online para que los alumnos puedan seguir practicando yoga desde casa con comodidad. Para participar, solo hay que acceder a su web, crear una cuenta de usuario y elegir el pase que mejor se adapte a cada necesidad. El acceso a las clases en directo aparece en el calendario cinco minutos antes de que comiencen, y además cuentan con una videoteca en la misma web donde se pueden ver todas las sesiones grabadas.

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YogaOne by DiR

YogaOne by DiR
YogaOne by DiR
Foto: YogaOne by DiR

YogaOne dispone de más de sesenta centros distribuidos por todo el país. Además de ofrecer una amplia variedad de estilos, niveles y horarios flexibles para la práctica del yoga, también organiza retiros, clases especiales y talleres intensivos de todo tipo: desde yoga facial y gravity yoga hasta equilibrio sobre brazos, constelaciones familiares e incluso clubes de lectura vinculados al universo del yoga.

Mandiram

Mandiram
Mandiram
Foto: Mandiram

Mandiram cuenta con dos centros en la ciudad, uno en la plaza de Urquinaona y otro en Poblenou. Su práctica se basa en un método propio que combina Vinyasa y Hatha Yoga e integra alineamiento, anatomía aplicada y filosofía. Ofrecen clases para todos los niveles, desde iniciación hasta avanzado, así como sesiones para embarazadas y formación de profesores. Además, disponen de clases virtuales para los que quieren practicar en casa.

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Happy Yoga

Happy Yoga
Happy Yoga
Foto: Happy Yoga

Happy Yoga es una escuela con tres centros en Barcelona —ubicados en Gràcia, Poblenou y Sant Gervasi— donde se imparten clases presenciales de Hatha, Kundalinī, Anusara, Shakti Bhakti Kundalinī y Hatha Raja. Además, organizan talleres, viajes y retiros para profundizar en la práctica. En su cuenta de Instagram también comparten pequeñas charlas sobre el yoga y sus beneficios.

Yoga Mandir

Yoga Mandir
Yoga Mandir
Foto: Yoga Mandir

La escuela Yoga Mandir se especializa en el Satyam System, un método dinámico orientado a mejorar la tonificación, la flexibilidad y la fuerza muscular, así como la apertura, la alineación corporal y la corrección postural. Está dirigida por Nityani, ex bailarina de danza clásica y profesora de yoga desde 2006. En su canal de YouTube se pueden encontrar clases virtuales publicadas hace algunos años, pero que siguen siendo igual de útiles.

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Yoga Studio

Yoga Studio
Yoga Studio
Foto: Yoga Studio

En Yoga Studio, abierto en 2001, se imparten clases de Ashtanga, alineación, trabajo postural y handstand. Además, organizan cursos de formación para profesores, fines de semana de meditación vipassana y viajes al extranjero. Aunque su canal de YouTube no se actualiza con frecuencia, aún se pueden encontrar sesiones antiguas que siguen siendo perfectamente aprovechables.

Bikram Yoga

Bikram Yoga
Bikram Yoga
Foto: Bikram Yoga

Como su nombre indica, Bikram Yoga se especializa en este método, que consiste en una secuencia de 26 posturas y 2 ejercicios de respiración practicados en una sala a alta temperatura, entre 37 y 40 grados. Además, ofrecen talleres específicos, como uno dirigido a mujeres en la menopausia, otro de desintoxicación con un plan de zumos y alimentación ayurvédica, así como clases de meditación y pilates.

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