Xuan Lan Yoga
Xuan Lan había practicado yoga durante años antes de convertirse en profesora. Trabaja diferentes modalidades (Vinyasa, Dharma, Jivamukti, Ashtanga yoga) y cuenta con un canal de Youtube desde donde podréis seguir las sesiones de la profesora más mediática; están las sesiones de 25 minutos para iniciarse en el yoga y los ejercicios y posturas para diferentes niveles. Xuan ha publicado un par de libros sobre su experiencia con el yoga y colabora con programas (Operación Triunfo) y marcas.