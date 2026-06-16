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Cinema Fora de lloc: 'By hook or by crook'

By hook or by crook es un film de culto del cine transmasculino que no se había proyectado nunca antes en el Estado español. La cinta, que se ha restaurado recientemente, reinventa el buddy film a través de la relación entre dos personajes que cruzan sus destinos: Shy, un hombre trans que tras la muerte de su padre huye de la ciudad donde nació, y Valentine, un joven trans que quiere encontrar a su madre biológica. La película, que se ha presentado en los festivales de Sundance (2002), SXSW Film Festival (2002), Frameline (2017) y Queer Lisboa (2003 y 2025), se proyecta en VOSC (versión original subtitulada en catalán) con SPS (subtitulado para personas sordas). Esta proyección es en la plaza de Sant Pere, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Dir.: Harry Dodge y Silas Howard (Estados Unidos, 2001). 98 min.
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Cinema Fora de Lloc: Sesión de cortos - Parodia y humor lésbico

Selección de cortometrajes del ciclo Cinema Fora de Lloc, con la parodia y el humor lésbico como hilo conductor. Unos recursos humorísticos que han servido históricamente para subvertir los discursos dominantes, como muestran estos films realizados entre los años 70 y 90 del siglo pasado, precursores del New Queer Cinema.   Estos son los cortos que se podrán ver el jueves 25 de junio en VOSC en la plaça de Sant Pere, con entrada gratuita hasta completar el aforo.  A comedy in six unnatural acts Seis actos para parodiar los estereotipos asociados a las lesbianas a través de los códigos de la estética de Hollywood y de varios gèneros cinematográficos.  Dir.: Jan Oxenberg (Estados Unidos, 1975). 26 min.  17 rooms (or what do lesbians do in bed) Con una evidente carga irónica, 17 rooms explora los prejuicios que hay detrás de la pregunta "¿Qué hacen las lesbianas en la cama?".  Dir.: Caroline Sheldon (Reino Unido, 1985). 10min. Burden of dykes  Una crítica en forma de parodia de cómo el psicoanálisis ha afrontado el lesbianismo.   Dir.: Anne Chamberlain (Estados Unidos, 1995). 11min.  B.U.C.K.L.E. ¿Qué pasa durante una noche cualquiera en el  Clit Club, conocida sala lésbica de Manhattan?   Dir.: Catherine (Saalfield) Gund y Julie Tolentino (Estados Unidos, 1994) 11 min. 
  • Aire libre
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