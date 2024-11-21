Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Achaar
Foto: Irene Fernández | Achaar

Reseña

Achaar Bar

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | India
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Detrás de esta cantina india de aires modernos dedicada a los confitados y a los vinos naturales están los hermanos catalano-pakistaníes Alam, Mani y Majhid, y su cuñado Bilal Khan, dueños de The Fish & Chips Shop, Baby Jalebi y Antonia's Burger. Es una cantina porque se puede comer, picar algo por la tarde y cenar. ¿Por qué confitados? La técnica de preservar frutas, verduras, pescado e incluso carne con cítricos, especias y aceite de mostaza (en el norte) y de sésamo (en el sur), es tan habitual en todo el subcontinente como la elaboración de los currys. En urdu, hindi, panjabi y persa, 'acha'ar' quiere decir, precisamente, "confitado".

La idea se concreta en dos cartas, de mediodía y noche, con opciones bien conocidas en nuestra tierra (samosas, buñuelos, 'butter chicken') y otras menos obvias; 'pani puri' (bolas fritas y rellenas de patata, garbanzos, arándanos, servidas con agua de tamarindo y salsa de yogur y menta), 'mash dal' (lentías blancas cocinadas con 'ghee', mantequilla clarificada india) y 'vada ' (hamburguesa de patata). De postre; lassi de mango o helado de chai, por ejemplo. Vinos naturales tienen unos cien en rotación constante, diez de los cuales se ofrecen por copa.

Detalles

Dirección
Pere IV, 89
Barcelona
08018
Transporte
Llacuna (M: L4)
Precio
€€
Horas de apertura
De lu. a sá. de 12 a 16 h y de 19.30 a 23 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.