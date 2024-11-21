Reseña
Detrás de esta cantina india de aires modernos dedicada a los confitados y a los vinos naturales están los hermanos catalano-pakistaníes Alam, Mani y Majhid, y su cuñado Bilal Khan, dueños de The Fish & Chips Shop, Baby Jalebi y Antonia's Burger. Es una cantina porque se puede comer, picar algo por la tarde y cenar. ¿Por qué confitados? La técnica de preservar frutas, verduras, pescado e incluso carne con cítricos, especias y aceite de mostaza (en el norte) y de sésamo (en el sur), es tan habitual en todo el subcontinente como la elaboración de los currys. En urdu, hindi, panjabi y persa, 'acha'ar' quiere decir, precisamente, "confitado".
La idea se concreta en dos cartas, de mediodía y noche, con opciones bien conocidas en nuestra tierra (samosas, buñuelos, 'butter chicken') y otras menos obvias; 'pani puri' (bolas fritas y rellenas de patata, garbanzos, arándanos, servidas con agua de tamarindo y salsa de yogur y menta), 'mash dal' (lentías blancas cocinadas con 'ghee', mantequilla clarificada india) y 'vada ' (hamburguesa de patata). De postre; lassi de mango o helado de chai, por ejemplo. Vinos naturales tienen unos cien en rotación constante, diez de los cuales se ofrecen por copa.
