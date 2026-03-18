Time Out dice

En 2012, Liliana —barcelonesa y formada en sociología— y Esteban —periodista llegado desde Argentina— pasaron de ser vecinos de escalera a levantar juntos esta tienda de productos comestibles a granel a pocos pasos del mercado de la Llibertat. Compartían pasión por la cocina y cierta intuición: en aquel momento, Gràcia aún no estaba saturado de propuestas de este tipo.

La buena acogida fue casi inmediata. La calidad de las legumbres, los arroces, las galletas, los frutos secos, los cereales deshidratados, la pasta, la miel o las especias empezó a correr de boca en boca, y atrajo tanto profesionales de la restauración como a vecinos y clientes del mercado. Detrás, un trabajo fino de selección y una búsqueda constante que ha acabado cristalizando en cerca de mil referencias, muchas ecológicas.

Dirección

Sant Cristòfol, 17 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Diagonal (L3, L5) y Fontana (L3)

FGC Gràcia

Horario

De lunes a viernes de 9.30 a 14 h y de 17 a 20 h

Sábado de 9.30 a 14 h

Contacto

Teléfono: 93 238 89 55

Web: al-gra.com

Instagram: @algrabcn