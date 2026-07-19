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Reseña
"Quería proponer una manera más abierta y cercana de aproximarme a mi cocina, manteniendo el foco en el producto y en el placer de compartir", afirma Martín Berasategui. El chef vasco, astro absoluto de la alta cocina a nivel mundial, y el cocinero de España que tiene más estrellas Michelin, abrió Bera en la primavera de 2026. Y refuerza su apuesta por Barcelona con un proyecto que se presenta como la cara más accesible del chef vasco, alejándose de la rigidez del menú degustación y con una carta de lo más reconocible, pero siempre dentro de los parámetros de la excelencia. Desde los primeros bocados –anchoas del Cantábrico o gildas– hasta elaboraciones que equilibran técnica y materia prima, como un brioche de salmón marinado con anguila ahumada o tacos de steak tartar. Y, cómo no, el famoso Bokata Martintxo, pepito de solomillo de ternera gallega con crema de sardina: cocina fina para comer con las manos, como un bikini de butifarra de perol trufado.
La propuesta de principales equilibra la técnica de Berasategui con el confort de lo tradicional, alternando platos de su repertorio, como las cocochas de bacalao con berberechos, con recetas de fuego lento que hacen un guiño al recetario catalán: ved las albóndigas con salsa de cepas, el ahora omnipresente capipota o las alubias del ganxet con almejas. Bajo la dirección ejecutiva del chef Gabriele Milani, el espacio ha sido sometido a una remodelación integral, a medio camino entre la exclusividad del triestrellado Lasarte y la informalidad de la terraza Verbena Rooftop. Bera no solo funciona como restaurante, sino que integra una propuesta de coctelería diseñada para dinamizar el afterwork, manteniendo el 'garrote' característico de la casa –esa exhortación a saborear un plato que promete sensaciones casi eróticas al paladar, que se ha convertido en grito de guerra y marca de la casa.
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