[category]
[title]
Reseña
Bitxo, al lado de la Plaza Osca, corazón de los restaurantes jóvenes de Sants, se define como una taberna catalano-indonesia. Al frente está el chef Jordi Bernús, que nos robó el corazón con Sants Es Crema, uno de los mejores restaurantes de bocadillos que jamás haya visto Barcelona. Abierto en la primavera de 2026, Bitxo es el resultado de su asociación con Jordi Devesa de la pizzería La Clote: dos hosteleros emprendedores de barrio con los pies en la tierra. ¿Por qué montar un concepto como este, catalano-indonesio? Algo que a priori no parece lo más fácil de entender, habiendo tantas cocinas asiáticas más populares en Barcelona. Bernús está casado con una indonesia y ha pasado cuatro años en el país de Java.
No tiene ningún sentido hablar de aquello tan anticuado de cocina de fusión: sencillamente, son platos de cocina catalana integrados perfectamente con elementos indonesios, de una manera natural, coherente... Y deliciosa. Los entrantes son de escándalo: bomba nasi goreng (literalmente "arroz frito" en indonesio). Agridulce, va rellena precisamente de eso, y tiene un equilibrio maravilloso de picante y agridulce. O unos rollitos indonesios. El que va relleno de capipota es un delirio de bueno, y los de ensaladilla rusa con anchoa, con el contraste frío-caliente, no se quedan atrás. En los principales se hace patente la relación establecida entre las dos gastronomías por el guiso a fuego lento: lo certifican platos como un fricandó estilo indonesio, hecho con carrilleras de ternera melosas, leche de coco y arroz jazmín, o un pie de cerdo bien tostado a la brasa, crujiente por fuera y meloso por dentro, coronado con una montaña de sambal, salsita picante fresca y aromática. Ojo a su terraza interior.
[category]
[title]
Discover Time Out original video