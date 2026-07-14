Bottega Bernaca

Time Out dice

El chef barcelonés Gerard Barberan volvió a casa después de arrasar en Brasil para abrir Bottega Bernacca, una trattoria elegante en el barrio de Gràcia, un punto de la ciudad donde se come muy bien (por cierto, cosas de la globalización culinaria y el talento, Barberan ganó la Michelin en Brasil con el japonés Kuro). El proyecto, nacido de su alianza en Ibiza con Davide Bernacca, se ha convertido en un imperio culinario al otro lado del Atlántico y en 2026 aterrizó en Barcelona en un formato íntimo de fine dining y un tiquet medio de alta cocina. Aquí no encontraréis pizzas, sino una apuesta seria por la mejor cocina italiana, un servicio de sala impecable y una gran bodega.

La pasta es la indiscutible protagonista de la carta; la elaboran ellos mismos si es fresca, y trabajan con talleres artesanales si es seca, siempre respetando un punto entre al dente y lo crujiente, que dicen. Más allá de clásicos magníficamente resueltos, como el cacio e pepe o los vongole, Barberan sorprende con platos fuera de carta como los paccheri a la genovesa de lengua o una deliciosa lengua tonnata. Y si es temporada, probad la panzanella: una ensalada toscana de pan y verduras, a base de tomates, pimientos y anchoas, siempre es una buena idea para los tiempos calurosos.