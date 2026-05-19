Can Pizza Universitat

Reseña
Can Pizza empezó a caminar en 2014 en El Prat y hoy en día es todo un imperio pizzero de alta calidad, sinónimo de pizza napolitana de primera con diez restaurantes en Barcelona y cercanías (¡y uno en Madrid! ¡Y en Ibiza!). Y no nos extraña que haya logrado este reconocimiento y expansión: los socios fundadores, Isaac Aliaga, los gemelos Max y Stefano Colombo y el pizzero Lolo Vuoturni son tan buenos empresarios de hostelería como cocineros y locos de la pizza y el producto. Los Colombo ya no están en la sociedad, y Vuoturni solo como asesor, pero las pizzas siguen siendo rematadamente buenas.
En su restaurante más céntrico encontrará lo mismo que en todo lo demás (¡que no es poca cosa!): una pizza 'neapolitana' marca de la casa, con una masa fermentada durante 72 horas, con harinas italianas, y unos 'toppings' de alta gama y mucha inspiración que les han valido el premio a Mejor Pizza de España 2023: la Pulp Edition, con sobrasada, pulpo, aceitunas kalamata, aceite de ajo, fior di latte, orégano, tomillo, romero, hinojo y ralladura de limón, y también en el 2021, con Jerry Tomato. Tienen pizzas clásicas –con el toque de humor y gourmet de la casa, claro–, blancas, sin tomate, y rojas, sin mozzarella. Y un ejército de entrantes solventes. Ir a Can Pizza siempre es una apuesta segura.
