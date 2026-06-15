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Corea Street Food
Foto: Corea Street Food | Corea Street Food

Corea Street Food

  • Restaurantes | Coreana
  • Sants
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Corea Street Food es un auténtico one-man show. JY Jung lo lleva todo en este pequeño local de cuatro mesas, decorado con murales, pósteres de grupos de K-pop y fotografías de platos coreanos, a pocos pasos de la plaza de Sants. Atiende, cocina, sirve y manda según sus propias reglas. Cuando hay trabajo, va al grano: si os dice que esperéis en la calle y que ya os avisará cuando haya sitio, lo mejor es hacerle caso. En los momentos más tranquilos, sin embargo, es pura simpatía.

Si sois de los que dudan ante una carta extensa, aquí quizá os cueste decidir. La oferta es amplia y recorre buena parte de los grandes clásicos de la cocina coreana, desde propuestas de street food para comer sobre la marcha hasta platos más contundentes para sentarse a la mesa y disfrutar sin prisas. Encontraréis snacks, hot dogs, sushi, sopas, arroces y fideos, además de una buena selección de refrescos, cervezas, licores y tés coreanos. La relación calidad-precio es excelente.

Detalles

Dirección
Olzinelles, 20
Barcelona
08014
Transporte
M: Plaça de Sants (L1, L5)
Precio
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