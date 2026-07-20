Time Out dice

Raül Balam Ruscalleda no necesita presentación. Hijo de Carme Ruscalleda, una de las cocineras más influyentes del mundo, hace años que demostró que su talento va mucho más allá de sus apellidos. Desde 2009 dirige el restaurante Moments, en el Hotel Mandarin Oriental, distinguido con una estrella Michelin. En Sant Pol de Mar comparte proyecto con el chef brasileño Murilo Rodrigues Alves, con quien ha dado una nueva vida al espacio que albergó el mítico Restaurant Sant Pau, inaugurado en 1988 por los padres de Balam Ruscalleda y premiado con tres estrellas Michelin. El resultado es una propuesta en formato bistrot, más desenfadada, que combina dos maneras de entender la gastronomía sin perder de vista sus raíces.

La estacionalidad y el producto del Maresme marcan una carta breve y muy cuidada, con platos para compartir, opciones de pescado, carne y postres. En ella veréis recetas emblemáticas de la familia, como las croquetas y los canelones, con elaboraciones de inspiración internacional, como los baos, el ceviche o especialidades brasileñas como la moqueca y el acarajé. Una cocina que conecta el Maresme con Brasil y el resto del mundo.

El restaurante se divide en dos salas: una inspirada en el Mediterráneo y una galería victoriana que recorre la historia de la familia y del legendario Sant Pau.

La última aventura de Balam y Rodrigues es Cuina Burger (Consulat de Mar, 44), inaugurado en julio de 2026. Una hamburguesería de carta breve, pero con mucha personalidad. Encontrarás hamburguesas elaboradas con carne de cerdo, wagyu criado en Burgos o ternera gallega, acompañadas de buenas patatas y batidos. Una propuesta sencilla, pero ejecutada con el mismo rigor gastronómico que caracteriza a la pareja de chefs.