Time Out dice

Cocina sichuanesa

Hubo un tiempo en que la cocina china se diluía para encajar en unos paladares barceloneses poco familiarizados con los sabores asiáticos. Por suerte, esa etapa ya es historia. Hoy, en Barcelona proliferan propuestas chinas que reivindican con orgullo sus raíces regionales. Hammer es un claro exponente de esta nueva ola: su identidad culinaria se ancla firmemente en Sichuan.

La cocina de esta provincia del suroeste de China es intensa, aromática y sin miedo al picante. No busca gustar a todos, sino conquistar a quien se atreve. La guindilla y la pimienta de Sichuan, omnipresentes en muchos platos, son los responsables de ese cosquilleo adictivo que anestesia la boca y pide otro bocado. La cosa va de contrastes; lo picante se mezcla con lo ácido, lo ahumado y el umami. Los platos, llenos de salsas potentes y aromas que se huelen antes de llegar a la mesa, están pensados para compartir.

De ahí que el nombre de este restaurante proceda de ‘chuízi’, una palabra del dialecto sichuanés que significa ‘martillo’. No es una elección casual. Según explican desde la casa, cada plato busca sacudir los sentidos con la misma contundencia. Y damos fe que lo consiguen.

La carta

El menú funciona como un recorrido por los grandes clásicos de la región, con platos que no se andan con rodeos. Aparece el imprescindible 'mapo tofu', suave y cremoso, envuelto en una salsa ardiente de carne picada, aceite de chile y pimienta de Sichuan. La berenjena 'yuxiang' llega melosa, equilibrando picante y acidez con ajo, jengibre y vinagre. No falta el contundente 'mao xue wang', un festival de callos, tofu de sangre, brotes y embutidos sumergidos en un caldo rojo intenso, ni el 'fuqi feipian', con finísimas láminas de ternera bañadas en aceite especiado. El broche lo pone el pollo 'mala', salteado con chiles secos, pimienta de Sichuan y pasta de judía fermentada.

La bebida

La propuesta líquida acompaña sin complejos, con destilados emblemáticos de Sichuan. Destacan el 'baijiu' estilo Nongxiang de Luzhou Laojiao, el legendario 'maotai' de Kweichow, heredero de una fórmula que se remonta a la dinastía Qing, y el potente y aromático ‘baijiu’. También ofrecen cócteles, vinos y refrescos.

El local

Si os dijeran que estáis en un local de Tangba Jie, el barrio más 'cool' de Chengdu, la capital de la província, os lo creeriais. El interiorismo de Hammer juega deliberadamente al choque de estímulos, como su cocina. Todo bañado por una luz rojiza magnetitzante, con neones en chino y tipografía industrial, carteles vintage, iconografía popular y referencias gráficas que parecen arrancadas de otra época. Aires canallas y urbanos, a medio camino entre una cantina de barrio y un local underground.

A domicilio

Hammer trabaja con distintas plataformas de reparto a domicilio para que sus platos lleguen también a quienes prefieren disfrutarlos sin salir de casa.

Dirección

Av. Paral·lel, 99 (Poble Sec)

Cómo llegar

Metro Poble Sec (L3)

Horario

De lunes a domingo de 12 a 23.30 h

Contacto

Teléfono: 93 348 35 74

Instagram: @hammer.restaurants