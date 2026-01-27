Time Out dice

De restaurantes venezolanos ya hay un buen puñado en la ciudad, pero especializados en su gastronomía caribeña solo está La Churuata del Poble Sec. Abierto en verano del 2023 por iniciativa de Marco (padre), Erie (madre) y Javier (hijo), ya podemos decir eso tan manido de ‘es la embajada del Caribe venezolano en Barcelona’. El nombre del local ya nos da pistas. En venezolano, una churuata es una vivienda rústica, típica de pueblos indígenas como los yanomami, pemón, warao, entre otros.

La comida

La carta cubre todos los clásicos de la cocina venezolana callejera y también hogareña; tequeños artesanales mojables en seis salsas, yuca frita, arepas con seis rellenos distintos, emapandas, tostones, el indispensable pabellón criollo (carne mechada, frijoles negros, arroz y plátano macho frito), ceviches y sopas.

Sin embargo, lo realmente interesante es su enfoque caribeño; los tostones playeros (base de plátano frito, carne mechada, ensalada de col, queso blanco, salsa rosa picantosa), el cóctel de mariscos Vuelve a la vida (un primo hermano del ceviche que se cree que tiene propiedades afordisíacas), el Rompecolchón (mix de mariscos, arepas frita de choclo cebolla morada encurtida y langostino frito), la empanada de pabellón margariteño (la carne se sustituye por cazón) o la sopa de mariscos Fosforera con dados de pescado blanco, camarón, calamar, mejillón y almeja. Muchos de estos platos también tienen versión vegana; solo hay que preguntar.

La comida es contundente y harta en serio, pero si viene con poco apetito y poco presupuesto, las arepitas y las cachapitas se sirven en versión mini.

Aquí siguen el calendario a raja tabla lo que significa que en invierno encontraréis en la carta varios tipos de sopa (sancocho de ternera y chupe de pollo) y en navidades; pernil, asado negro, hallaca, bollo y ponche crema.

Para acabar el festín caribeño, dos opciones; tres leche con maracuyà y la marquesa de de choco-latte (una torta fría que contiene galletas María apiladas, bañadas en chocolate con leche, con un toque de café venezolano).

La bebida

El cóctel estrella y más solicitado es el Guarapita; aguardiente con zumo de maracuyà, mora, guanábana o mango. Evidentemente, no podían faltar otros los omnipresentes piña colada, mojito y caipiriña. Como tampco podía faltar un buen surtido de rones venezolanos; Cacique, Santa Teresa Gran Reserva y toda la colección de Carúpano.

El local

Está todo pensado para que los clientes se sientan lo más creca posible del Caribe; madera, paredes de ladrillo visto, lámparas de mimbre y abundancia de plantas y flores.

Dirección

Tapioles, 14 (Poble Sec)

Cómo llegar

Metro Paral.lel (L2, L3)

Horario

Martes, de 19 a 23.30 h

Miércoles y jueves, de 13 a 16.30 h y de 19 a 23.30 h

Viernes, de 13 a 16.30 h y de 19 a 24 h

Sábado de 13 a 24 h

Domingo de 13 a 23.30 h

Contacto

Teléfono: 689 416 504

Web: lachuruata.es

Instagram: @lachuruata_bcn