  Manda Huevos
    Foto: Manda Huevos
  Manda Huevos
    Foto: Manda Huevos
  Manda Huevos
    Foto: Manda Huevos
Reseña

Manda Huevos

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Española
  • Les Corts
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Time Out dice

Barcelona es una ciudad que, en su vertiente de mesa más informal, navega entre declinaciones de la tortilla de patatas, macarrones y gildas. Y el joven chef Ot Salvans, con un currículum que incluye ser jefe de partida en Disfrutar, surfea esta ola melosa y aceitosa con algo que falta bastante en la escena de los huevos: ¡creatividad! Armado con los huevos de Cobardes y Gallinas, Salvans es capaz de delicadezas como una tortilla de suquet de gamba roja, con tártar de gamba y ralladura de lima (aunque también dispone de opciones más convencionales). Como por ejemplo, la tortilla Betanzos, aquella maravilla gallega semilíquida y sin cebolla. ¿Alta cocina, media cocina, cocina popular? En realidad es un pedazo de restaurante a su manera. 

No solo tortillea: Salvans se inventa platos hechos con productazo y maneras de casa de comidas creativa, como unas mollejas de ternera con mantequilla tostada, tupinambo y mermelada de pimiento en conserva. Además de tortillas, la carta está dividida en vermuteo creativo y gildas –ojo a su versión de los huevos rellenos, en este caso con buey de mar y chile fermentado– platos tradicionales reversionados –como un barbáricamente bueno brioche relleno de oreja de cerdo, gamba de cristal y suquet– y un apartado donde cede todo el protagonismo al producto, como las mencionadas mollejas o brandada de bacalao hecha al pil-pil y piquillos confitados. 

Detalles

Dirección
Travessera de les Corts, 277
Barcelona
08014
Transporte
M: Les Corts
Horas de apertura
Mié. a Sá. de 13 a 16 h y de 20 a 24 h. Do. de 12 a 16 h. Lu. y Ma. cerrado.
