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Mercado Central
Foto: Mercado Central | Mercado Central

Reseña

Mercado Central

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Peruana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Los amantes de la cocina peruana probablemente ya conozcan Pueblo Libre, en el barrio de Sant Antoni, dirigido por el chef Pablo Ortega (ex Astrid y Gastón, Tanta de Gastón Acurio) e inspirado en las típicas casas de comidas de Lima. Su hermano pequeño es Mercado Central, donde, junto a los socios Addy Pedraza y Dani Polo, se han inspirado en las cebicherías populares de los años 90 propias de los mercados peruanos.

La carta incluye entrantes (causa, croquetas, wantanes, etc.), una decena de cebiches y tiraditos, y platos calientes como lomo salteado, pato guisado, jalea mixta, arroces o seco de rape. El menú de mediodía, a 16,90 euros, es una de las mejores opciones del Poble Sec.

Detalles

Dirección
De la Creu dels Molers, 4
Barcelona
08004
Transporte
M: Poble Sec (L3)
Precio
€€€
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