Time Out dice

Los amantes de la cocina peruana probablemente ya conozcan Pueblo Libre, en el barrio de Sant Antoni, dirigido por el chef Pablo Ortega (ex Astrid y Gastón, Tanta de Gastón Acurio) e inspirado en las típicas casas de comidas de Lima. Su hermano pequeño es Mercado Central, donde, junto a los socios Addy Pedraza y Dani Polo, se han inspirado en las cebicherías populares de los años 90 propias de los mercados peruanos.

La carta incluye entrantes (causa, croquetas, wantanes, etc.), una decena de cebiches y tiraditos, y platos calientes como lomo salteado, pato guisado, jalea mixta, arroces o seco de rape. El menú de mediodía, a 16,90 euros, es una de las mejores opciones del Poble Sec.