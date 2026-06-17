Time Out dice

En la calle Olzinelles, tras pasar la Lleialtat Santsenca, está Noush, en el número 100, un restaurante de cocina iraní abierto en verano de 2025. Detrás del proyecto están Ghazal Maghsoudi y Sahar Keshtzari, con Jaime Hernández en la cocina. Se trata de una rareza gastronómica: uno de los pocos restaurantes persas veganos del mundo y el único en España, que ha encontrado en el barrio de Sants una clientela mayoritariamente vecinal.

El local respira hospitalidad desde la entrada, con fotografías familiares que refuerzan una sensación de casa abierta. El interior es cálido, aunque la terraza trasera, un pequeño jardín escondido, se impone como el lugar ideal para la experiencia: tranquilo, verde y perfecto para una cocina de sabores suaves y equilibrados.

La propuesta gastronómica se aleja de tópicos picantes y apuesta por una cocina aromática donde las especias se trabajan con precisión. Destacan el estofado de berenjena, el kebab vegetal a base de Heura con perfume especiado, y el 'khoresht gheymeh', un guiso con guisantes amarillos acompañado de arroz pilaf con azafrán y ensalada fresca. La carta se completa con entrantes como hummus, baba ganoush, ensalada de pepino y aceitunas persas marinadas con granada, nueces y hierbas.

También hay espacio para postres como el helado de pistacho o el pastel del día, ideales para alargar una sobremesa tranquila, acompañada de una cerveza persa de azafrán. Una cocina honesta, vegetal y cuidada que convierte la visita en un viaje suave hacia la gastronomía iraní contemporánea.