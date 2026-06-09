Suscríbete
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Pötstot Fortuny
Foto: Pötstot Fortuny | Pötstot Fortuny

Pötstot Fortuny

  • Restaurantes | Vegana
  • El Raval
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Inaugurado en 2025 en el mismo local que durante 35 años fue el restaurante de menús vegetarianos L’Hortet, el segundo establecimiento Pötstot ofrece la misma carta vegana, sin gluten ni lactosa que su hermano mayor del Eixample. La idea es muy sencilla: que todo el mundo pueda pedirlo todo.

Solo trabajan con ingredientes de primera calidad y de temporada para elaborar tapas, ensaladas, tortillas, cremas, arroces, polenta, quinoa, albóndigas, hamburguesas y lasaña. Y, para beber, kombuchas, cervezas sin gluten, vinos y cavas veganos. La oferta está muy cuidada; algunos ejemplos son el canelón de láminas de arroz con bechamel de soja y trufa y los arroces potenciados por una veganesa deliciosa.

Detalles

Dirección
Pintor Fortuny, 32
Barcelona
08001
Transporte
M: Liceu (L3)
Precio
€€
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.