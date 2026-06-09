Time Out dice

Inaugurado en 2025 en el mismo local que durante 35 años fue el restaurante de menús vegetarianos L’Hortet, el segundo establecimiento Pötstot ofrece la misma carta vegana, sin gluten ni lactosa que su hermano mayor del Eixample. La idea es muy sencilla: que todo el mundo pueda pedirlo todo.

Solo trabajan con ingredientes de primera calidad y de temporada para elaborar tapas, ensaladas, tortillas, cremas, arroces, polenta, quinoa, albóndigas, hamburguesas y lasaña. Y, para beber, kombuchas, cervezas sin gluten, vinos y cavas veganos. La oferta está muy cuidada; algunos ejemplos son el canelón de láminas de arroz con bechamel de soja y trufa y los arroces potenciados por una veganesa deliciosa.