Time Out dice

La historia

‘Pummarola’ significa 'tomate' en dialecto napolitano, pero el nombre de esta pizzería de Sant Antoni en realidad viene del apodo de la dueña del primer local: Rosa Donna Rummo. La llamaban así por su flamante Fiat 500 rojo, con el que salía a buscar los productos más frescos para sus pastas y pizzas. En 1945 abrió su primer negocio en Nápoles y, medio siglo después, sus cuatro nietos llevaron la saga a Florida con varias pizzerías. El mayor, Antonio, es el responsable de la expansión más cercana: un local junto al mercado de Sant Antoni, otro en el Born (Allada-Vermell, 17) y uno más en Ibiza.

Para comer

Aquí se sigue el método napolitano al pie de la letra: ingredientes frescos, de temporada y bien escogidos. Trabajan con tomate Gustarosso en conserva y mozzarella de búfala campana, y eso se nota en cada bocado.

Más allá de la pizza, también preparan 'panuozzo', un bocadillo típico de Campania hecho con masa de pizza horneada, a medio camino entre panino y pizza. Los postres son caseros y el café —de Kimbo— juega en casa: es uno de los favoritos de Nápoles.

Para beber: Spritz Mania

Justo al lado está el Spritz Mania, un anexo dedicado al aperitivo italiano. Hay seis versiones de spritz para elegir —Aperol, Campari, Cynar, Hugo, Limoncello y Crodino—, además de negronis, cócteles, cervezas y licores como grappa, sambuca, frangelico o amaro. ¿Lo mejor? Pedir lo que sea y disfrutarlo tranquilamente en la terraza.

Horario

De lunes a domingo, de 13 a 24 h

Dirección

Ronda Sant Pau, 59 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metro Sant Antoni (L2)

Contacto

Teléfono: 93 164 34 60

Web: pummarolapizza.com

Instagram: @pummarolabarcelona